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Путин поздравил Пашиняна с Днем независимости Армении
Президент России Владимир Путин направил поздравление премьеру Армении Николу Пашиняну с Днем независимости страны, он акцентировал внимание на важности развития отношений между странами.
«Уважаемый Никол Воваевич, примите поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Армения. Дальнейшее развитие дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также конструктивного взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов», – цитирует Путина ТАСС.
Он также пожелал Пашиняну здоровья и успехов, а гражданам Армении – счастья и процветания.
С поздравлением выступил и глава правительства России Михаил Мишустин. Он заявил о важности расширения двустороннего сотрудничества и конструктивного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. Мишустин подчеркнул, что это отвечает долгосрочным интересам России и Армении.
Напомним, Путин и Пашинян встречались последний раз в августе.