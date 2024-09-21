Путин поздравил Пашиняна с Днем независимости Армении

Путин заявил об увеличении поставок беспилотников в ВС России почти в 10 раз

Путин: В этом году в ВС России будет поставлено около 1,4 млн беспилотников

Tекст: Валерия Городецкая

«Всего за 2023 год в Вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, а если сказать точнее – практически в 10 раз», – заявил Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

«Ключевая задача – производить широкую линейку воздушных беспилотных аппаратов. Максимально быстро наладить серийное, подчеркну, именно серийное производство такой перспективной техники, – указал президент России. – Конечно, нужно создавать заделы на будущее, то есть уже сейчас прогнозировать, какие задачи будут решать беспилотники завтра».



Кроме того, Путин поставил задачу полностью обеспечить потребности российской армии в беспилотной технике, наращивать ее производство и постоянно модернизировать, отметив, что «чуть ли не каждую неделю происходят определенные обновления», а «кто быстрее на них реагирует, тот и побеждает».

«Нам нужно полностью закрыть потребности вооруженных сил [в беспилотной технике], а для этого последовательно наращивать производство беспилотной техники, повышать ее тактико-технические характеристики, в том числе активно внедряя элементы искусственного интеллекта, постоянно модернизировать с учетом боевого опыта», – сказал он.

Ранее Путин поздравил работников ОПК с Днем оружейника.