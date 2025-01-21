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Лавров: Бизнес России заинтересован в расширении работы в Армении
Лавров заявил о намерении российского бизнеса укреплять позиции в Армении
Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил заинтересованность российского бизнеса в расширении присутствия на рынке Армении и выразил благодарность власти республики за поддержку предпринимателей из РФ.
После переговоров с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, Сергей Лавров заявил о заинтересованности российского бизнеса в расширении операций на армянском рынке, передает ТАСС. Лавров подчеркнул, что Москва высоко ценит отношение армянского руководства к российским предпринимателям.
«Российский бизнес, мы это знаем и видим, заинтересован в дальнейшем расширении своих операций на армянском рынке, и мы ценим отношение руководства Армении к нашим бизнесменам», – заявил министр.
Переговоры между Лавровым и Мирзояном были насыщенными и продуктивными. Лавров отметил, что такие обстоятельные переговоры по двусторонним делам давно не проводились, и выразил радость по поводу возобновления диалога. По его словам, обсуждение охватило широкий круг вопросов, включая региональные и международные сюжеты.
Лавров также подчеркнул, что обсуждение состоялось по договоренности лидеров России и Армении. В ходе переговоров удалось достичь взаимоприемлемых решений по целому ряду вопросов двусторонних отношений.
Ранее Лавров заявил, что Россия готова содействовать нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживая трехсторонние договоренности, достигнутые в 2020 и 2022 годах.