Лавров: Бизнес России заинтересован в расширении работы в Армении

Лавров заявил о намерении российского бизнеса укреплять позиции в Армении

Tекст: Ольга Иванова

После переговоров с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, Сергей Лавров заявил о заинтересованности российского бизнеса в расширении операций на армянском рынке, передает ТАСС. Лавров подчеркнул, что Москва высоко ценит отношение армянского руководства к российским предпринимателям.

«Российский бизнес, мы это знаем и видим, заинтересован в дальнейшем расширении своих операций на армянском рынке, и мы ценим отношение руководства Армении к нашим бизнесменам», – заявил министр.

Переговоры между Лавровым и Мирзояном были насыщенными и продуктивными. Лавров отметил, что такие обстоятельные переговоры по двусторонним делам давно не проводились, и выразил радость по поводу возобновления диалога. По его словам, обсуждение охватило широкий круг вопросов, включая региональные и международные сюжеты.

Лавров также подчеркнул, что обсуждение состоялось по договоренности лидеров России и Армении. В ходе переговоров удалось достичь взаимоприемлемых решений по целому ряду вопросов двусторонних отношений.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова содействовать нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживая трехсторонние договоренности, достигнутые в 2020 и 2022 годах.