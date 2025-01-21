Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.2 комментария
Лавров: Москва готова содействовать нормализации отношений между Ереваном и Баку
Россия готова содействовать нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживая трехсторонние договоренности, достигнутые в 2020 и 2022 годах, заверил в ходе переговоров с армянским министром иностранных дел Араратом Мирзояном глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, Москва намерена поддерживать все направления данного процесса, используя трехсторонние договоренности, подписанные в 2020 и 2022 годах лидерами трех стран, передает ТАСС.
Мирзоян, в свою очередь, подчеркнул, что Армения стремится учитывать интересы России на международных площадках.
Он также выразил надежду, что Москва будет также учитывать интересы Армении, и отметил важность продолжения сотрудничества между странами на международных форумах.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что в мирном договоре с Арменией согласованы 15 из 17 статей, остаются разногласия по поводу взаимных исков и размещения иностранных сил.