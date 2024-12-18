Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.2 комментария
Алиев сообщил о несогласованных статьях мирного договора Азербайджана с Арменией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что в мирном договоре с Арменией согласованы 15 из 17 статей, остаются разногласия по поводу взаимных исков и размещения иностранных сил.
По его словам, из 17 статей документа, согласовано только 15. Основные разногласия касаются статьи о воздержании от взаимных исков и статьи о неразмещении иностранных сил на границе, передает ТАСС.
Алиев отметил, что Ереван под видом наблюдателей разместил на границе инфраструктуру НАТО.
Кроме того, он подчеркнул необходимость изменения Арменией своей конституции, в которой содержится ссылка на Декларацию независимости, содержащую территориальные претензии к Азербайджану.
Президент Азербайджана также упомянул о ликвидации Минской группы ОБСЕ, подчеркнув, что отсутствие стремления Армении к этому свидетельствует о планах реванша.
Кроме того, Алиев прокомментировал слухи о создании турецкой военной базы в Азербайджане. Президент заявил, что уровень сотрудничества с Турцией делает это абсолютно ненужным.
По его словам, сообщения о таких планах – это политические спекуляции и вбросы. Азербайджан и Турция ежегодно проводят более 10 совместных военных учений, и турецкие военные структуры сыграли важную роль в модернизации азербайджанской армии.
В заключение Алиев подчеркнул, что Азербайджан продолжит закупать оружие у России, но процесс приостановлен. Он объяснил это внутренними потребностями российской оборонной промышленности. Алиев добавил, что Азербайджан отправил новые заявки на российское вооружение и как только будет возможность, новые контракты будут заключены.
В апреле комиссии Армении и Азербайджана достигли соглашений по вопросам делимитации на некоторых участках границы. В результате четыре села, которые ранее входили в состав Азербайджанской ССР, но с начала 1990-х находились под управлением Армении, были переданы под контроль Азербайджана.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова содействовать делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что переговоры между Азербайджаном и Арменией по тексту мирного договора возобновятся в декабре из-за задержки ответа армянской стороны на предложения Баку.