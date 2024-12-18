Алиев сообщил о несогласованных статьях мирного договора Азербайджана с Арменией

Tекст: Александра Юдина

По его словам, из 17 статей документа, согласовано только 15. Основные разногласия касаются статьи о воздержании от взаимных исков и статьи о неразмещении иностранных сил на границе, передает ТАСС.

Алиев отметил, что Ереван под видом наблюдателей разместил на границе инфраструктуру НАТО.

Кроме того, он подчеркнул необходимость изменения Арменией своей конституции, в которой содержится ссылка на Декларацию независимости, содержащую территориальные претензии к Азербайджану.

Президент Азербайджана также упомянул о ликвидации Минской группы ОБСЕ, подчеркнув, что отсутствие стремления Армении к этому свидетельствует о планах реванша.

Кроме того, Алиев прокомментировал слухи о создании турецкой военной базы в Азербайджане. Президент заявил, что уровень сотрудничества с Турцией делает это абсолютно ненужным.

По его словам, сообщения о таких планах – это политические спекуляции и вбросы. Азербайджан и Турция ежегодно проводят более 10 совместных военных учений, и турецкие военные структуры сыграли важную роль в модернизации азербайджанской армии.

В заключение Алиев подчеркнул, что Азербайджан продолжит закупать оружие у России, но процесс приостановлен. Он объяснил это внутренними потребностями российской оборонной промышленности. Алиев добавил, что Азербайджан отправил новые заявки на российское вооружение и как только будет возможность, новые контракты будут заключены.

В апреле комиссии Армении и Азербайджана достигли соглашений по вопросам делимитации на некоторых участках границы. В результате четыре села, которые ранее входили в состав Азербайджанской ССР, но с начала 1990-х находились под управлением Армении, были переданы под контроль Азербайджана.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова содействовать делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что переговоры между Азербайджаном и Арменией по тексту мирного договора возобновятся в декабре из-за задержки ответа армянской стороны на предложения Баку.