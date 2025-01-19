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    Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Государству не обязательно играть в компьютерные игры

    Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-Бульвара.

    16 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Во время войны все и всегда ждут мира

    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

    23 комментария
    19 января 2025, 13:46 • Новости дня

    Путин пожелал успехов Лукашенко на выборах

    Путин пожелал Лукашенко успехов на президентских выборах в Белоруссии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко, пожелав ему успехов на выборах.

    Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает РИА Новости. В ходе разговора Путин пожелал Лукашенко успехов на предстоящих президентских выборах в Белоруссии.

    Досрочное голосование в Белоруссии начнется 21 января и продлится до 25 января. Основной день голосования назначен на 26 января 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Белоруссии официально зарегистрировала Александра Лукашенко кандидатом в президенты на выборы 2025 года, а сам Лукашенко пообещал обеспечить мирную передачу власти новому поколению. Лукашенко также заявил, что оппозиция напрасно ждет его смерти.

    17 января 2025, 22:32 • Новости дня
    Путин объяснил, почему Громыко называли «Мистер Нет»

    Владимир Путин объяснил, почему главу МИД СССР Громыко называли «Мистер Нет»

    Путин объяснил, почему Громыко называли «Мистер Нет»
    @ Давид Шоломович/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На пресс-конференции с президентом Ирана президент России Владимир Путин рассказал, что министра иностранных дел СССР Андрея Громыко называли «Мистер Нет» за трудности в согласовании международных вопросов в условиях холодной войны.

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с президентом Ирана Масудом Пезешкианом вспомнил, по какой причине министра иностранных дел СССР Андрея Громыко в свое время называли «Мистер Нет». По словам Путина, это прозвище было дано Громыко за его сложность в согласовании международных вопросов, особенно в условиях холодной войны, передает РИА «Новости».

    «Когда-то, еще в Советском Союзе, нашего министра иностранных дел Громыко называли «Господин Нет», «Мистер Ноу». Почему? Потому что и тогда очень сложно было согласовывать все вопросы», – сказал Путин.

    Путин подчеркнул, что именно для этого и создавалась Организация Объединенных Наций – для поиска приемлемых решений и предотвращения реализации неприемлемых в одностороннем порядке. Президент также добавил, что для сохранения баланса сил в современных условиях необходимо опираться на Устав ООН.

    Андрей Громыко сыграл значительную роль в создании ООН, его подпись стоит под Уставом этой международной организации. В 1946 году он стал первым советским представителем при ООН и на протяжении нескольких десятилетий был активным участником международной дипломатии. В 1957 году Громыко назначили министром иностранных дел СССР, и он занимал эту должность до 1985 года, став символом советской внешней политики благодаря своим глубоким знаниям и искусству переговоров.

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    16 января 2025, 20:57 • Новости дня
    Путин утвердил Год защитника Отечества в 2025 году
    Путин утвердил Год защитника Отечества в 2025 году
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин своим указом утвердил проведение Года защитника Отечества в 2025 году.

    На портале нормативных правовых актов опубликован указ Путина, утвердивший проведение в этом году Года защитника Отечества, передает ТАСС. В указе говорится: «Постановляю провести в 2025 году в Российской Федерации Год защитника Отечества».

    Указом предписано администрации президента сформировать оргкомитет и дирекцию, ответственные за организацию мероприятий тематического года.

    Напомним, Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества в декабре на заседании Государственного совета. Прошлой год в России был объявлен Годом семьи с целью популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

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    19 января 2025, 13:40 • Видео
    Трамп готовит для Европы сеанс унижения

    На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

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    17 января 2025, 14:29 • Новости дня
    Путин заявил о значении нового договора с Ираном

    Путин назвал новый договор с Ираном импульсом для сотрудничества России и Ирана

    Путин заявил о значении нового договора с Ираном
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новый договор между Россией и Ираном будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран во всех сферах, включая международную повестку, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    Путин подчеркнул, что визит иранского лидера имеет особое значение, так как будет подписан большой базовый договор, который придаст импульс практическому сотрудничеству по всем направлениям, сообщает ТАСС.

    «Мне очень приятно, что эта работа завершена. Это важно, потому что это даст нам возможность придать дополнительный импульс практически по всем направлениям нашего сотрудничества», – добавил Путин.

    Россия и Иран давно работают над созданием этого документа. Путин выразил удовлетворение завершением данной работы, отметив, что это позволит укрепить двусторонние отношения и развить сотрудничество в разных сферах.

    Путин также подчеркнул важность российско-иранских консультаций по международной повестке, которые востребованы как в мире, так и на Ближнем Востоке. Он отметил, что такая координация помогает укреплять позиции обеих стран на международной арене.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Россию для встречи с Путиным, в ходе которой лидеры стран подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Президент Ирана в ходе визита в Москву возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, выразив уважение к павшим за Родину.

    Лидеры России и Ирана намерены провести совместную пресс-конференцию после переговоров в Кремле, где обсудят подписание важного договора о стратегическом партнерстве.

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    17 января 2025, 17:35 • Новости дня
    Путин назвал договор с Ираном прорывным
    Путин назвал договор с Ираном прорывным
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность нового российско-иранского договора, который направлен на усиление двустороннего сотрудничества в различных областях, включая политику и безопасность.

    Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом дал высокую оценку подписанному между двумя странами договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, передает ТАСС. Российский лидер заявил, что документ является прорывным и нацелен на улучшение отношений между Россией и Ираном.

    «Мы едины в том, чтобы не останавливаться на достигнутом и вывести отношения на качественно новый уровень. Именно в этом смысл подписанного межгосударственного договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», – подчеркнул президент. Документ, по его словам, ставит перед странами амбициозные задачи и намечает ориентиры для углубления двустороннего сотрудничества в долгосрочной перспективе.

    Путин добавил, что договор охватывает различные сферы, включая политику, безопасность, торговлю и инвестиции, а также гуманитарные области. Он отметил, что документ создает необходимые условия для стабильного и устойчивого развития как России, так и Ирана, а также всего Евразийского региона.

    Напомним, президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами, охватывающий различные сферы сотрудничества.

    Путин сообщал, что новый договор между Россией и Ираном будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран во всех сферах, включая международную повестку.

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    16 января 2025, 18:36 • Новости дня
    Путин поручил разработать семейный инструмент сбережений с налоговым вычетом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поручил создать семейный инструмент сбережений с налоговым вычетом на доходы физлиц до 1 млн рублей в год, реализация которого должна завершиться к 15 июля 2025 года.

    Этот инструмент направлен на стимулирование граждан к личным инвестициям с возможностью получения вычета по налогу на доходы физических лиц, сообщает сайт Кремля.

    Параметры использования нового финансового инструмента будут определены к 15 июля 2025 года. Гражданам будет предоставлен налоговый вычет в размере до 1 млн рублей в год на средства, инвестированные в сбережения. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

    Напомним, Путин утвердил перечень поручений, среди которых предусматриваются меры для стимулирования размещения акций на внутреннем рынке и налоговые льготы для физических лиц.

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    17 января 2025, 18:28 • Новости дня
    Путин: Россия может поставлять до 55 млрд кубометров газа Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона в случае строительства газопровода сможет начать поставки газа иранской стороне от 2 млрд кубометров в год, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

    Проекты газопровода в Иран и коридор «Север – Юг» находятся в работе, они оба очень важны и интересны, заявил глава Российского государства, передает ТАСС.

    «Если говорить об объемах возможных поставок, то мы считаем, что начинать нужно с небольших объемов, до 2 млрд кубических метров, а в целом это может выйти на объемы поставки в Иран 55 млрд кубических метров газа в год», – пояснил он.

    Путин отметил, что стороны ведут переговоры по сотрудничеству в сфере нефти.

    Ранее Путин и Пезешкиан подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами.

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    16 января 2025, 21:52 • Новости дня
    Кремль назвал темы переговоров Путина и президента Ирана

    Кремль: Путин и президент Ирана Пезешкиан обсудят ситуацию в Сирии и палестино-израильский конфликт

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан проведут переговоры, на которых обсудят ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и палестино-израильский конфликт, сообщила пресс-служба президента РФ в преддверии встречи.

    В повестке дня переговоров указаны такие темы, как ситуация на Ближнем Востоке, включая Сирию и зону палестино-израильского конфликта, ситуация в Закавказье, а также вопросы, касающиеся иранской ядерной программы, передает ТАСС. Будут затронуты ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня.

    Напомним, Россия и Иран планируют подписать договор о стратегическом партнерстве, который предусматривает обширное сотрудничество в различных сферах. В Кремле 17 января состоятся переговоры президента Владимира Путина и главы Ирана Масуда Пезешкиана о стратегическом партнерстве.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что договор охватывает экономику, технологии и гуманитарные связи, а также укрепляет сотрудничество в области обороны и безопасности. В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договор не направлен против интересов других стран, а будет способствовать укреплению дружественных отношений между государствами.

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    16 января 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин начал переговоры с главой ЦАР в Кремле
    Путин начал переговоры с главой ЦАР в Кремле
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал переговоры с главой Центральноафриканской Республики Фостеном-Арканжем Туадера.

    «В Кремле начались переговоры Владимира Путина с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадера», – сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Открывая встречу, Путин отметил важность укрепления взаимодействия в области безопасности, подчеркнув, что Россия намерена продолжать действовать в этом направлении, как и ранее, передает ТАСС.

    «Хотел бы отметить наше сотрудничество в сфере обеспечения безопасности. Мы намерены действовать так же в этом направлении, как и до сих пор. Обсудим с вами в таком широком составе эти перспективы и потом в ходе нашей встречи с глазу на глаз», – сказал президент России.

    Накануне президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву с официальным визитом, где его встретили замглавы МИД Михаил Богданов и посол ЦАР Леон Додону-Пунагаза.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин и Туадера встретятся в Кремле для переговоров, которые будут проходить в два этапа.

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    16 января 2025, 19:44 • Новости дня
    Ушаков: Москва готова к сигналам Вашингтона по переговорам Путина и Трампа
    Ушаков: Москва готова к сигналам Вашингтона по переговорам Путина и Трампа
    @ Susan Walsh/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва выразила готовность выслушать предложения Вашингтона о возможной встрече президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом.

    Россия готова выслушать предложения из Вашингтона о возможных контактах между Путиным и Трампом и конструктивно на них ответить, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что российская сторона понимает всю ситуацию и ожидает, что рано или поздно сигналы из Вашингтона поступят. «Мы готовы к ним, мы готовы выслушать соответствующие предложения и конструктивно на них ответить», – сказал Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видеозапись с комментариями Ушакова была опубликована в Telegram-канале журналиста.

    Ранее Рябков допустил телефонные контакты между Москвой и Вашингтоном после инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа. Сам Трамп сообщил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что предметной подготовки к переговорам президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа пока не ведется.

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    17 января 2025, 14:19 • Новости дня
    Путин и президент Ирана начали переговоры в Кремле

    Президент Ирана и Путин начали переговоры в Кремле

    Путин и президент Ирана начали переговоры в Кремле
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин начал в Кремле переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

    Эти переговоры подчеркивают важность двусторонних отношений между двумя странами и потенциальное сотрудничество в различных областях, сообщает ТАСС.

    В числе ключевых вопросов будет ситуация на Ближнем Востоке, включая Сирию и палестино-израильский конфликт, а также обстановка в Закавказье и вокруг иранской ядерной программы.

    Кроме того, стороны намерены уделить особое внимание перспективам расширения двустороннего сотрудничества в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах.

    По итогам переговоров Путин и Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

    Напомним, президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным, в ходе которой лидеры стран подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Президент Ирана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, подчеркнув уважение к павшим за Родину.

    Президенты России и Ирана намерены провести совместную пресс-конференцию после переговоров, где планируют обсудить подписание важного договора о стратегическом партнерстве.

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    17 января 2025, 18:02 • Новости дня
    Путин рассказал о строительстве новых блоков АЭС в Иране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Иран продолжают сотрудничество в энергетике, включая проект госкорпорации «Росатом» по строительству двух новых блоков АЭС «Бушер», сообщил президент РФ Владимир Путин.

    Путин сообщил о прогрессе в реализации совместного проекта России и Ирана в области энергетики, передает РИА «Новости». В рамках этого сотрудничества Росатом реализует проект по сооружению двух новых блоков АЭС «Бушер» в Иране.

    Российский лидер подчеркнул важность энергетического сотрудничества между двумя странами, отметив, что строительство новых блоков АЭС внесет значительный вклад в укрепление энергетической безопасности Ирана.

    Напомним, президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами, охватывающий различные сферы сотрудничества. Путин назвал договор с Ираном прорывным, а также сообщил о возможности запуска новых совместных проектов в сфере энергетики.

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    17 января 2025, 17:54 • Новости дня
    Путин: Россия и Иран работают над сопряжением платежных систем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия и Иран практически полностью используют национальные валюты для взаиморасчетов, а также работают над интеграцией своих платежных систем, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

    «Характерно, что наши страны практически полностью перешли на национальные валюты во взаиморасчетах, стремятся выстраивать устойчивые каналы кредитно-банковского взаимодействия, работают над сопряжением национальных платежных систем», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Путин добавил, что в 2024 году доля транзакций в российских рублях и иранских реалах превысила 95% от всех двусторонних торговых операций.

    В пятницу Путин и Пезешкиан подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами, охватывающий различные сферы сотрудничества.

    Напомним, в пятницу президент Ирана прилетел в Россию для встречи с Путиным. Российский лидер сообщал, что новый договор между Россией и Ираном будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран во всех сферах, включая международную повестку, а президент Ирана заявил об укреплении партнерства с Россией в области безопасности.

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    16 января 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин: Россия готова оказывать ЦАР гуманитарную помощь

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Центральноафриканской Республике, включая поставки пшеницы, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая переговоры с главой ЦАР Фостен-Арканжем Туадера.

    «Мы готовы при необходимости продолжить оказание гуманитарной помощи. Вы знаете, мы это делаем», – цитирует слова российского лидера Telegram-канал Кремля. Он уточнил, что в основном это касается поставок продовольствия, прежде всего пшеницы. «Готовы и дальше взаимодействовать в этом же плане», – подчеркнул глава государства.

    В четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Туадера встретятся в Кремле для переговоров, которые будут проходить в два этапа.

    Накануне президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву с официальным визитом, где его встретили замглавы МИД Михаил Богданов и посол ЦАР Леон Додону-Пунагаза. Кремль ранее анонсировал встречу Путина с президентом ЦАР Туадера.

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    18 января 2025, 15:18 • Новости дня
    Путин обсудил успехи и развитие государственного эндокринологического центра

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой государственного эндокринологического центра Иваном Дедовым обсудил достижения учреждения и его будущее развитие.

    На встрече Путин отметил значительные достижения государственного эндокринологического научного центра, передает ТАСС.

    Дедов рассказал о развитии центра и его специалистах, подчеркнув, что учреждение стало медцентром мирового уровня.

    Центр охватывает все направления в эндокринологии и ежегодно принимает 150 тыс. пациентов амбулаторно и 25 тыс. стационарно.

    Путин согласился с важностью проделанной работы и предложил обсудить дальнейшие шаги по развитию центра. «Сделано очень много. Давайте теперь поговорим о будущем, о следующих шагах в развитии центра», – отметил он.

    Государственный научный эндокринологический центр основан в 1925 году. В следующем году учреждению исполняется 100 лет. Центр продолжает стремиться к высоким стандартам, объединяя достижения в области эндокринологии.

    Напомним, прошлая встреча Владимира Путина с Дедовым состоялась летом 2023 года, в ходе беседы обсуждался ход строительства нового корпуса центра.

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    17 января 2025, 17:48 • Новости дня
    Путин назвал обстоятельными переговоры с Пезешкианом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Состоявшиеся в российской столице переговоры российской и иранской стороны были обстоятельными, заявил президент России Владимир Путин.

    «Искренне рад приветствовать в Москве президента Исламской Республики Иран господина Масуда Пезешкиана, с которым мы только что завершили обстоятельные переговоры», – цитирует Путина ТАСС.

    Он отметил, что Россия придает первостепенное значение укреплению дружеских и добрососедских отношений с Ираном. В их основе лежат принципы равноправия, уважения и учета интересов друг друга.

    Также отношения между странами базируются на взаимовыручке и поддержке, это воплощается в конкретных делах, сказал президент.

    Напомним, в пятницу президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами.

    Путин указывал, что новый договор поспособствует укреплению сотрудничества во всех сферах.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

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    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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