Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.0 комментариев
Путин пожелал успехов Лукашенко на выборах
Путин пожелал Лукашенко успехов на президентских выборах в Белоруссии
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко, пожелав ему успехов на выборах.
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает РИА Новости. В ходе разговора Путин пожелал Лукашенко успехов на предстоящих президентских выборах в Белоруссии.
Досрочное голосование в Белоруссии начнется 21 января и продлится до 25 января. Основной день голосования назначен на 26 января 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Белоруссии официально зарегистрировала Александра Лукашенко кандидатом в президенты на выборы 2025 года, а сам Лукашенко пообещал обеспечить мирную передачу власти новому поколению. Лукашенко также заявил, что оппозиция напрасно ждет его смерти.