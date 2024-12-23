«Распятый солдат» – одно из главных пропагандистских клише времен Первой мировой войны. «Распятый мальчик» в Славянске в 2014-м – как это ни печально – стал своего рода мемом. И вот на наших глазах, спустя десять лет – украинская «зеркалка».3 комментария
ЦИК Белоруссии зарегистрировал Лукашенко кандидатом в президенты
ЦИК Белоруссии зарегистрировал Лукашенко кандидатом на пост президента на новых выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко зарегистрирован кандидатом на пост главы государства на выборах, которые пройдут 26 января, при поддержке более 2,5 млн подписей избирателей, что значительно превышает необходимый минимум.
Центральная избирательная комиссия Белоруссии зарегистрировала Александра Лукашенко кандидатом на пост президента на предстоящих выборах, передает ТАСС.
В поддержку его выдвижения собраны и признаны достоверными 2 млн 518 тыс. 145 подписей избирателей, что значительно превышает необходимый минимум в 100 тыс. подписей.
Александр Лукашенко баллотируется на пост президента уже в седьмой раз. На предыдущих выборах, которые состоялись в 2020 году, он получил 80,1% голосов избирателей. Предстоящие выборы назначены на 26 января следующего года, и Лукашенко вновь будет бороться за пост главы государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Лукашенко объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах 2025 года.
ЦИК Белоруссии зарегистрировала документы действующего президента Александра Лукашенко для участия в предстоящих выборах.
Александр Лукашенко заявил, что участие лидеров политических партий в президентских выборах Белоруссии является нормальной частью избирательной кампании.