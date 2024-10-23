Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.0 комментариев
Лукашенко объявил об участии в выборах президента Белоруссии в 2025 году
Александр Лукашенко объявил о планах баллотироваться на выборах президента в 2025 году
Александр Лукашенко объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах 2025 года, ответив утвердительно на вопрос в интервью Ольге Скабеевой.
Белорусский президент Александр Лукашенко подтвердил свое намерение участвовать в предстоящих президентских выборах, которые пройдут в январе 2025 года, сообщает ТАСС. Это заявление было сделано в интервью с Ольгой Скабеевой, ведущей программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». На вопрос о своем участии в выборах Лукашенко ответил: «Да, Оля, пойду», что стало официальным подтверждением его намерений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выборы в стране в 2025 году пройдут «чисто и аккуратно», а выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года.