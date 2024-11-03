Лукашенко одобрил участие партий в выборах президента

Лукашенко заявил, что участие представителей партий в выборах – нормальный процесс

Tекст: Денис Тельманов

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил, что не видит ничего плохого в выдвижении политическими партиями своих кандидатов на выборы президента. Он подчеркнул, что это обычная практика, которая позволяет партиям заявить о себе.

«Выиграют, не выиграют, выборы покажут», – добавил Лукашенко.



По словам главы Белоруссии, кампания началась «нормально», и «первый шаг в этом направлении уже сделан».

Президент отметил, что его не волнует возможная критика журналистов за спокойное восприятие выборов. Он подчеркнул, что для него эти выборы имеют фундаментальное значение, и в его мотивации нет стремления удерживать власть.

1 ноября завершился прием документов на регистрацию инициативных групп по сбору подписей избирателей. Девять заявителей подали документы в Центральную избирательную комиссию, из них четыре группы, включая группу по выдвижению Лукашенко, уже зарегистрированы. Среди них также инициативные группы по выдвижению Олега Гайдукевича и Александра Хижняка. Оставшиеся пять заявлений будут рассмотрены 4 ноября, включая заявку от коммунистической партии.

С 7 ноября по 6 декабря пройдет сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов. Проверка достоверности подписных листов займет десятидневный срок. Регистрация кандидатов состоится с 22 по 31 декабря, и для этого потребуется собрать минимум 100 тыс. подписей. Очередные президентские выборы запланированы на 26 января 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Белоруссии завершила прием документов для регистрации инициативных групп, девять человек выразили желание участвовать в президентской кампании.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг заявления о планах России использовать Белоруссию для нападения на Польшу, Прибалтику и Украину, назвав их глупостью. Лукашенко в своем выступлении отметил, что города Белоруссии не следует сравнивать с Парижем из-за негативных аспектов французской столицы, таких как криминал и мигранты.