Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.11 комментариев
Названо количество решивших баллотироваться в президенты Белоруссии
Баллотироваться в президенты Белоруссии решили девять человек
Центральная избирательная комиссия Белоруссии завершила прием документов для регистрации инициативных групп, девять человек выразили желание участвовать в президентской кампании.
Прием документов на регистрацию инициативных групп по сбору подписей в поддержку кандидатов завершен, сообщили в белорусском ЦИК, передает ТАСС.
Зарегистрированы инициативные группы действующего президента Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка и начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольги Чемодановой. Документы еще пяти претендентов будут рассмотрены ЦИК 4 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщал, что выборы в стране в 2025 году пройдут «чисто и аккуратно». ЦИК страны указывал, что выборы в Белоруссии состоятся 26 января 2025 года.