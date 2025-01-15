Лукашенко заявил, что оппозиция не дождется его смерти

Лукашенко обвинил оппозицию в ожидании его смерти и пообещал пережить их

Tекст: Александра Юдина

Лукашенко отметил, что многие из оппозиции ожидают его смерти, рассчитывая на изменение политической ситуации в стране, передает РИА «Новости».

«И получается: одни беглые (уехавшие в 2020 году на Запад оппозиционеры) и прочие ждут, когда сдохнет президент: «Вот помрет, голос у него не тот, тяжело ему говорить». Да не дождетесь», – подчеркнул он.

Президент Белоруссии также отметил, что часть оппозиции, оставшаяся в стране, ведет себя тихо и не предпринимает активных действий, надеясь на изменения.

Однако президент заверил, что их надежды напрасны, добавив: «Ребята, не пронесет».

Ранее Лукашенко подчеркнул, что не стремится удерживать власть и готовится к ее мирной передаче новому поколению, напоминая о предстоящих 26 января президентских выборах.