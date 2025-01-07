Лукашенко пообещал мирную передачу власти новому поколению

Лукашенко заявил о намерении передать власть новому поколению на фоне выборов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, как передает РИА «Новости», выразил намерение передать власть новому поколению, заявив, что не держится за нее. Он пообещал обеспечить спокойную передачу полномочий, подчеркнув, что хочет видеть, как будут жить его дети и новое поколение белорусов. «Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению», – заявил Лукашенко, сообщает госагентство Белта.

Лукашенко также выразил надежду на то, что сможет пожить при новой власти. Он отметил, что для него важно видеть, как будут жить его дети, подразумевая не только своих собственных, но и молодое поколение белорусов, присутствовавших в церкви на Рождество. «Мои дети будут жить. Я хочу видеть, как они будут жить. Мои – не то, что это мой ребенок. Мои дети – вот эти (в церкви на Рождество – ред.). Я хочу видеть, как они будут жить. Вот моя цель. Поэтому это большое мое преимущество, что я не пытаюсь силой удержать власть», – подчеркнул президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко заявил, что в случае повторения протестов 2020 года в стране могут отключить интернет для предотвращения дестабилизации и вмешательства из-за рубежа. Лукашенко, выступая на празднике «Дожинки» в Воложине, отметил, что выборы в стране в 2025 году пройдут «чисто и аккуратно». Лукашенко зарегистрировал группу для участия в выборах 2025 года.