Грозов: Киев свернул многостороннее сотрудничество с СНГ

Tекст: Денис Тельманов

Киев по-прежнему придерживается курса на сворачивание многостороннего взаимодействия в формате СНГ, несмотря на сохранение участия в более чем ста соглашениях, передает ТАСС. Об этом заявил постпред России при СНГ Андрей Грозов.

«Пока киевские власти взяли курс на сворачивание своего взаимодействия в формате СНГ», – сказал он.

Грозов также напомнил, что официально Украина не вышла из состава СНГ, но последовательно прекращает участие в различных многосторонних соглашениях по всем направлениям. По его словам, практически вся работа Украины в рамках механизмов многостороннего сотрудничества свернута.

В интервью Грозов также сообщил, что урегулирование украинского кризиса может обсуждаться на предстоящих осенних встречах лидеров и глав МИД стран СНГ. Он подчеркнул, что «в рамках Содружества обсуждаются любые вопросы» и закрытых тем на заседаниях нет.

Российская сторона, по словам постпреда, всегда готова к открытому обсуждению, в том числе вопросов урегулирования ситуации на Украине.

Грозов отметил, что на страны СНГ усилилось давление со стороны Запада в связи с политикой сдерживания России. По его словам, несмотря на сложности, возникающие из-за внешнего давления, эти вызовы только стимулируют страны СНГ к развитию интеграции.

Он добавил, что попытки разорвать многолетние связи и противопоставить страны друг другу не прекращаются, однако государства Содружества учитывают эти факторы в своей работе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обозначил приоритетные задачи страны в отношениях с отдельными странами СНГ и подчеркнул важность этого направления для внешней политики. Народный артист России Владимир Машков отметил значительное влияние русской культуры на мировую сцену на фоне новых случаев отмены российских гастролей за границей.

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула важность совместного сохранения и развития общего киноязыка России и стран СНГ в условиях усиления борьбы западных стран с традиционными ценностями.

