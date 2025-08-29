Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?2 комментария
Путин обсудил с Совбезом приоритеты отношений со странами СНГ
Президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом обозначил приоритетные задачи России в отношениях с отдельными странами СНГ, подчеркнув важность этого направления для внешней политики.
Президент России Владимир Путин обсудил вопросы, связанные с дальнейшей работой на пространстве Содружества Независимых Государств, передает ТАСС.
На открытии традиционного оперативного совещания с Советом безопасности он обозначил тематику встречи, подчеркнув важность политики России в рамках СНГ.
«Мы поговорим сегодня с вами о нашей работе на одном из важнейших направлений нашей политики, а именно на пространстве СНГ», – заявил глава государства. Он уточнил, что речь идет о приоритетных направлениях, целях и ближайших шагах в отношениях с отдельными странами Содружества.
В качестве профильного докладчика Путин пригласил выступить министра иностранных дел Сергея Лаврова. Также, по словам президента, остальные участники совещания, проводимого по видеосвязи, смогут представить свои мнения и предложения по обозначенной теме.
8 августа Путин также провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России. На встрече глава МВД и директор ФСБ выступили с докладами.