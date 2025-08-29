Путин обсудил с Совбезом приоритеты отношений со странами СНГ

  • Новость часаЭксперт назвал способы Трампа «продавить» Брюссель и Киев
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха
    Стало известно о «неожиданном» подарке России Китаю
    Долгов объяснил ложь Мерца о возможности встречи Путина и Зеленского
    Умер Родион Щедрин
    При потоплении украинского военного корабля погибли два человека
    США назвали удар по Киеву «понятным ответом» России на атаки Украины
    Стало известно о планах Европы создать буферную зону на Украине
    Президент Португалии назвал Трампа «российским агентом»
    Bloomberg: Россия, Индия и Китай обсудят новые энергетические сделки
    Мнения
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев После Аляски готовится новый расклад международных отношений

    Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как расследование по «Северным потокам» повлияет на переговоры по Украине

    Ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Борьба за искусственный интеллект похожа на борьбу за коммунизм

    Самые опасные утопии – не те, что полностью ложны, а те, что содержат достаточно истины, чтобы привлечь умных людей и мобилизовать огромные ресурсы на заведомо ложную цель. И соревнование за недостижимую цель может привести – если кто-то неудачно «моргнет» – к реальной ядерной войне.

    7 комментариев
    29 августа 2025, 14:53 • Новости дня

    Путин обсудил с Совбезом приоритеты отношений со странами СНГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом обозначил приоритетные задачи России в отношениях с отдельными странами СНГ, подчеркнув важность этого направления для внешней политики.

    Президент России Владимир Путин обсудил вопросы, связанные с дальнейшей работой на пространстве Содружества Независимых Государств, передает ТАСС.

    На открытии традиционного оперативного совещания с Советом безопасности он обозначил тематику встречи, подчеркнув важность политики России в рамках СНГ.

    «Мы поговорим сегодня с вами о нашей работе на одном из важнейших направлений нашей политики, а именно на пространстве СНГ», – заявил глава государства. Он уточнил, что речь идет о приоритетных направлениях, целях и ближайших шагах в отношениях с отдельными странами Содружества.

    В качестве профильного докладчика Путин пригласил выступить министра иностранных дел Сергея Лаврова. Также, по словам президента, остальные участники совещания, проводимого по видеосвязи, смогут представить свои мнения и предложения по обозначенной теме.

    8 августа Путин также провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России. На встрече глава МВД и директор ФСБ выступили с докладами.

    29 августа 2025, 10:47 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 80% опрошенных россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 80%, при этом 81% опрошенных считают, что глава государства хорошо выполняет свои обязанности, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно данным исследования фонда «Общественное мнение», уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 80%, передает ТАСС.

    Большинство респондентов (81%) считают, что Путин хорошо выполняет свои обязанности на посту главы государства.

    В сообщении отмечается, что 55% опрошенных положительно оценили работу правительства, что на три процентных пункта меньше по сравнению с предыдущей неделей. О работе премьер-министра Михаила Мишустина положительно отозвались 57% участников опроса, что также на три процентных пункта ниже прежнего показателя.

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» по результатам исследования составил 43%, что на один процентный пункт выше, чем неделей ранее. Поддержка КПРФ и ЛДПР не изменилась, составив соответственно 7% и 9%. За партию «Справедливая Россия – За правду» выступили 4% опрошенных, за «Новых людей» – 3%.

    Опрос проводился с 22 по 24 августа среди 1,5 тыс. граждан страны.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 19:59 • Новости дня
    Песков назвал «беспрецедентным» будущий визит Путина в Китай

    Tекст: Ольга Иванова

    В ближайшее время президент России Владимир Путин совершит визит в Китай, который станет беспрецедентным, а также примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке 5 сентября.

    Путин ведет активную подготовку к визиту в Китай и участию в мероприятиях Восточного экономического форума, передает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге уточнил, что присутствие российского лидера на форуме во Владивостоке запланировано на 4-5 сентября, а пленарное заседание пройдет 5 сентября.

    Песков особо отметил, что предстоящий визит Путина в Китай станет беспрецедентным и сейчас к нему идет активная подготовка. Также представитель Кремля добавил, что президент уделяет значительное внимание организации деловой программы на форуме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Китае ведется подготовка двусторонних встреч президента России Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества. На саммит ШОС в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября пригласили лидеров более 20 государств и представителей 10 международных организаций.

    Комментарии (6)
    28 августа 2025, 12:34 • Видео
    Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

    Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 14:02 • Новости дня
    Путин встретился с членами правительства на совещании в Кремле

    Путин провел совещание с членами правительства в Кремле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле прошло совещание, на котором президент России Владимир Путин обсудил с членами правительства актуальные задачи страны.

    Владимир Путин провел совещание с членами российского правительства в Кремле, где участники обсудили текущие вопросы внутренней политики и экономики, сообщает РИА «Новости».

    Встреча прошла в очном формате, как анонсировал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представители кабмина представили доклады по ключевым направлениям работы, а также обменялись мнениями относительно приоритетных задач, стоящих перед страной.

    Перед саммитом на Аляске Путин обсудил организационные вопросы предстоящей российско-американской встречи с членами руководства, министрами и администрацией президента.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 13:01 • Новости дня
    Путин заявил о смещении центра мировой торговли в Азию

    Путин: Смещение центра мировой экономики в Азию открывает новые возможности

    Путин заявил о смещении центра мировой торговли в Азию
    @ Li Ziheng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Активный рост роли Азиатско-Тихоокеанского региона в мировой экономике открывает для стран новые перспективы сотрудничества, включая развитие инициатив в рамках ШОС и БРИКС, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям X Восточного экономического форума.

    Президент России Владимир Путин в приветственном послании участникам и гостям X Восточного экономического форума подчеркнул, что центр мировой экономической активности постепенно смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, следует из сообщения в Telegram- канале Кремля.

    «По мере того, как центр мировой экономической активности все больше смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, открываются новые возможности для налаживания взаимовыгодных связей между государствами этой части планеты не только на двусторонней основе, но и в рамках таких объединений, как ШОС и БРИКС», – заявил Путин.

    В послании глава государства отметил, что Россия готова к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными партнерами этого региона. Путин подчеркнул, что Москва намерена активно участвовать в коллективных усилиях по построению в АТР справедливой и равноправной системы международных отношений, которая основана на уважении законных интересов стран региона.

    По мнению президента, дальнейшее развитие сотрудничества в таких международных объединениях, как ШОС и БРИКС, отвечает интересам всех сторон и способствует укреплению позиций региона в мировой экономике.

    Ранее в Китае ведется подготовка двусторонних встреч президента России Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

    На саммит ШОС в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября пригласили лидеров более 20 государств и представителей 10 международных организаций.

    Комментарии (4)
    26 августа 2025, 22:25 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности введения санкций против Украины

    Tекст: Антон Антонов

    США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что стремится спасти жизни «тысяч молодых людей». «Я могу спасти (людей) за счет применения санкций или <...> очень мощной системы пошлин, очень дорогостоящих для России, или Украины, или кого бы то ни было», – сказал он.

    Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский также несет ответственность за то, что конфликт на Украине продолжается, передает ТАСС.

    «Зеленский тоже не является невиновным. Для танго нужны двое», – сказал Трамп, заявив о необходимости встречи президента России Владимира Путина с Зеленским.

    Президент США сказал, что «сейчас ладит с Зеленским», отношения изменились, поскольку США «больше ничего не платят Украине». При этом он отметил, что у него «очень-очень хорошие» отношения с Путиным.

    Он добавил, что выступает за мир на Украине и не спешит с введением новых экономических санкций. По словам президента США, он предпочел бы увидеть урегулирование ситуации через переговоры: «Я хочу увидеть сделку». Он добавил, что если будет вынужден «использовать задуманные меры», то они будут очень серьезными, но сейчас его приоритет – завершение конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил возможность смены подхода США к России. По его словам, Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций из-за конфликта на Украине через две недели.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 14:36 • Новости дня
    Путин одобрил смягчение денежно-кредитной политики при сбалансированном бюджете

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил одобрение подходу, предполагающему смягчение денежно-кредитной политики при формировании сбалансированного бюджета, отметив множество нюансов в процессе.

    Президент России Владимир Путин поддержал позицию Минфина о том, что сбалансированный бюджет может дать основания для смягчения денежно-кредитной политики, передает ТАСС.

    На совещании с членами правительства глава государства отметил: «Вы знаете, что там нюансов очень много с точки зрения обеспечения темпов экономического роста. Но в целом, разумеется, я такой подход поддерживаю». Этим он отреагировал на слова министра финансов Антона Силуанова.

    Силуанов, выступая на совещании, заявил, что Министерство финансов тесно взаимодействует с Центральным банком при формировании бюджетной и денежно-кредитной политики на следующие три года.

    Глава Минфина подчеркнул, что сбалансированный бюджет на 2026–2028 годы, сформированный в соответствии с бюджетным правилом, станет основанием для возможного смягчения политики Банком России.

    Путин также сообщил, что среди экспертов, в правительстве и Центробанке идет постоянная дискуссия по поводу ключевой ставки и положения дел в промышленности страны, пишет РИА «Новости». По словам президента, обсуждение этих вопросов крайне важно для оценки состояния реального сектора экономики.

    Ранее Путин заявил, что высокая процентная ставка в России не будет вечной, а инфляция уже снижается.

    Банк России рассматривает возможность понижения ключевой ставки в 2025 году при благоприятной экономической ситуации.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин выразил уверенность в самообеспечении Херсонской области

    Путин заявил о будущем самообеспечении Херсонской области всеми ресурсами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Херсонская область сможет самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым благодаря экономическим успехам и развитию свободной экономической зоны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой региона Владимиром Сальдо.

    Херсонская область перестанет быть дотационным регионом и выйдет на самообеспечение, передает ТАСС. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Владимиром Сальдо.

    Сальдо сообщил о достижениях экономического развития региона, отметив, что в будущем область сможет обходиться без субсидий: «Сами себя будем кормить». Путин поддержал губернатора, сказав: «Уверен, так и будет, конечно».

    Глава региона рассказал о функционировании свободной экономической зоны на территории области, но подчеркнул, что инвесторы пока с осторожностью относятся к региону. Путин согласился с тем, что ситуация с безопасностью пока недостаточно стабильна для притока инвестиций.

    В Херсонской области подсчитали предварительный ущерб сельскому хозяйству от засухи, он превысил 600 млн рублей и признан региональной чрезвычайной ситуацией.

    Между тем южные районы Херсонской области уже начали получать газ благодаря новому трубопроводу из Крыма, а работа по подключению продолжается.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 13:22 • Новости дня
    Песков назвал съемки фильма о Путине закономерным событием

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле считают, что интерес к Владимиру Путину, как одному из самых успешных и опытных мировых лидеров, вполне объясняет появление фильма «Кремлевский волшебник», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Съемки фильма о президенте России Владимире Путине являются вполне закономерным явлением, поскольку он считается одним из самых успешных мировых лидеров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Песков отметил, что к появлению картины «Кремлевский волшебник» следует относиться спокойно и с пониманием. По его словам, Путин – мировой лидер, чей опыт и влияние на глобальные процессы невозможно переоценить.

    Ранее Песков заявил, что в Кремле пока не смотрели фильм «Кремлевский волшебник» французского режиссера Оливье Ассайаса с Джудом Лоу в роли Владимира Путина.

    Песков также подтвердил, что создатели фильма не обращались в Кремль за консультациями.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 14:42 • Новости дня
    Путин отметил нетипичную жару и энергонагрузки прошедшим летом

    Путин указал на пик нагрузки энергосистемы из-за жаркого лета

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вторая половина лета выдалась необычно жаркой, вызвав серьезное напряжение в энергетической системе страны.

    Владимир Путин отметил, что лето выдалось для страны необычно жарким, что привело к повышенным нагрузкам на энергосистему, передает РИА «Новости». Об этом глава государства заявил на совещании с членами кабмина.

    Президент обратился к министру энергетики Сергею Цивилеву с вопросом о текущем состоянии сетевого хозяйства. При этом глава государства подчеркнул важность обеспечения стабильной работы энергетического комплекса в условиях аномальной жары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики России заявил, что энергосистема страны выдержала летние нагрузки без сбоев, несмотря на рост потребления на Юге и Востоке страны.

    При этом южные районы Херсонской области начали получать газ по новому трубопроводу из Крыма, подключение продолжается.

    Синоптики ожидают, что осень 2025 года во многих российских мегаполисах будет теплее обычного, а ноябрь в Москве может стать самым теплым за последнее десятилетие.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин поручил устранить спад показателей в строительстве в Саратовской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин обратил внимание губернатора Саратовской области Романа Бусаргина на снижение объемов строительства и производства сельхозпродукции в регионе.

    Путин отметил: «Во-первых, стройка. По имеющимся у меня данным, все-таки за прошлый год наблюдается определенное сокращение объема строительных работ. И сельское хозяйство тоже. Обратите внимание». Глава государства поручил губернатору принять меры для улучшения ситуации в этих сферах, передает ТАСС.

    Бусаргин признал наличие проблем с аварийным жильем и отселением жителей, особенно подчеркнув сложность вопроса расселения. Путин согласился с тем, что объем работы в этой сфере большой, и напомнил о необходимости решать эти задачи комплексно.

    На встрече особое внимание было уделено поддержке участников спецоперации на Украине и их семей. Бусаргин рассказал о реализации региональных программ «Время героев» и «Наши герои», а также о работе местного филиала фонда «Защитники Отечества». «Как вы оцениваете их работу?», – поинтересовался Путин, на что Бусаргин ответил: «Оцениваю работу только положительно».

    Кроме того, Путин заслушал доклад о развитии транспортной инфраструктуры, в частности об обновлении трамвайного парка, и о создании медицинского кластера для борьбы с онкологическими заболеваниями и туберкулезом.

    Ранее Бусаргин сообщил президенту о критическом состоянии областной клинической психиатрической больницы и попросил поддержать строительство нового здания.

    Кроме того, во время обсуждения обновления общественного транспорта в Саратовской области президент России отметил современный дизайн новых трамваев моделей «Львенок» и «Богатырь».

    Комментарии (2)
    28 августа 2025, 13:39 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Саратовской области Бусаргиным

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин намерен в четверг провести встречу с руководителем Саратовской области Романом Бусаргиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент в четверг работает в Кремле, крупных публичных мероприятий не планируется, сказал Песков, передает ТАСС.

    С докладом у главы государства будет губернатор Бусаргин, указал представитель Кремля.

    Ранее Путин проводил встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 13:15 • Новости дня
    Песков: Кремль готовит график Путина на саммите ШОС в Китае

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ведется подготовка двусторонних встреч президента России Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Готовим сейчас как раз график двусторонних встреч, его предстоит вписать в мероприятия, которые будут организованы нашими китайскими друзьями», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что конкретная информация о встречах станет известна позднее.

    Напомним, президент Путин намерен посетить Китай для участия в масштабных переговорах и саммите ШОС в Тяньцзине.

    В КНР заявляли, что на саммит ШОС в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября приглашены лидеры более 20 государств и представители 10 международных организаций.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 16:56 • Новости дня
    Путину сообщили о получении Херсонской областью бронированных машин скорой помощи

    Путин проверил выполнение поручения о защите херсонских медицинских работников

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин обсудил поставку 15 бронированных автомобилей скорой помощи для медиков Херсонской области с губернатором региона Владимиром Сальдо.

    Президент РФ Владимир Путин поинтересовался у губернатора Херсонской области Владимира Сальдо выполнением поручения по обеспечению защиты медицинских работников, передает ТАСС.

    На встрече в Кремле Путин напомнил о своем поручении обеспечить поставку и использование бронированной техники в регионе.

    Сальдо сообщил, что Херсонская область получила пятнадцать бронированных автомобилей скорой помощи. Он отметил, что машины внешне не отличаются от обычных, но обладают всеми необходимыми характеристиками.

    Во время беседы губернатор Сальдо сказал: «Огромное спасибо, ваше поручение выполнено».

    Ранее Путин в Кремле вручил Золотые Звезды Героев России врачам из Херсонской области.

    Комментарии (0)
    28 августа 2025, 14:34 • Новости дня
    Патрушев: Путин высоко оценил объекты и технологии «Корабелки»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин дал высокую оценку новым объектам и достижениям Петербургского морского технического университета, где за три года построены современные учебные и научные центры.

    Президент России Владимир Путин, как сообщил помощник главы государства Николай Патрушев, дал высокую оценку работе новых объектов Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ), передает ТАСС.

    Среди построенных за последние три года объектов – научно-производственный корпус, медико-профилактический центр с модулем лучевой диагностики, центр единоборств и два студенческих общежития. По словам Патрушева, с рядом из этих объектов президент ознакомился в 2025 году.

    Патрушев отметил, что в структуре СПбГМТУ создается объединенный инновационный научно-технический центр «Невская дельта», а сам университет становится крупным научно-технологическим центром и системообразующим вузом для судостроения.

    «Разработанные университетом инновационные технологии успешно применяются не только в судостроении, но и в ряде смежных отраслей промышленности, а образовательные методики внедряются в других технических вузах», – заявил Патрушев. В «Корабелке» практикуются сетевые программы бакалавриата и магистратуры по судостроительным специальностям с участием крупных промышленных предприятий.

    Патрушев добавил, что коллективу университета объявлена благодарность президента России за вклад в подготовку кадров для судостроительной отрасли и обеспечение обороны страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Петербургский государственный морской технический университет 27 июля. Его визит был приурочен ко Дню Военно-морского флота. Президент также ознакомился с работой молодежного конструкторского бюро, научно-производственного корпуса и Центра единоборств.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 14:24 • Новости дня
    Путин высоко оценил рост числа туристических поездок иностранцев по России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Количество туристических поездок иностранцев по России выросло на 18% по сравнению с прошлым летом, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    «У нас летний туристический сезон заканчивается», – отметил глава государства и попросил министра экономического развития Максима Решетникова доложить о ситуации в отрасли, передает ТАСС.

    Решетников подтвердил рост числа поездок иностранных туристов и подчеркнул, что в этом году показатель увеличился на 18%. Путин назвал этот результат «приличным».

    Кроме того, Решетников подчеркнул, что до 1 сентября все средства размещения, включая гостиницы, базы отдыха и кемпинги, должны пройти процедуру самооценки. Он обратился к владельцам и управляющим, которые еще не сделали этого, с призывом выполнить требование. Путин поддержал инициативу министра, добавив: «Надеюсь, вас услышат те, кого это касается», пишет РИА «Новости».

    Ранее замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщил, что в 2025 году ожидания по внутреннему туризму в России предполагают рост до 96 млн путешественников, что превысит показатели предыдущего года.

    В августе АТОР опубликовала итоги по турпотоку в Россию за первое полугодие 2025 года, где отмечен рост числа туристов из арабских стран.

    Комментарии (0)
    Главное
    Евросоюз задумал санкции против Китая и Индии из-за России
    Вэнс заявил о готовности занять пост президента США
    Сийярто заявил о подготовке Венгрии к новым провокациям Украины
    МИД призвал «евротройку» одуматься из-за санкций против Ирана
    В Сумской области ликвидировали офицера эстонского спецназа
    Стало известно об упреках Пугачевой в адрес Галкина из-за отъезда из России
    В Москве родительские чаты решили перевести в Max

    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Перейти в раздел

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Перейти в раздел

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации