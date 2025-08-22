Захарова заявила о необходимости сохранить «единый киноязык» в СНГ

Захарова призвала сохранить единый киноязык для стран СНГ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявила Захарова на X заседании руководителей киноорганизаций в рамках Lendoc Film Festival, Россия и страны СНГ должны сохранить «единый киноязык» для противостояния западному влиянию, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что в условиях «настоящей войны ценностей, агрессивно развязанной западным лагерем» необходимо укреплять сотрудничество между странами, которые разделяют традиционные принципы и ценности.

Захарова напомнила о значимости общего языкового пространства СНГ для формирования единого информационного поля. По ее словам, киносотрудничество – естественное продолжение общей истории и тесных культурных связей. Она отметила, что киноиндустрии стран СНГ выросли из общей советской киношколы: «Все мы – это, в общем, наследники классиков нашего советского кино. И как раз поэтому нам всем так легко говорить на еще одном общем языке. И сейчас не только о русском, но о едином смысловом киноязыке».

Дипломат привела пример сотрудничества времен войны, когда в Алма-Ату был эвакуирован киноконцерн «Мосфильм», что позволило спасти и обогатить кинематограф России, СССР и Казахстана. Сейчас, по словам Захаровой, к производству готовится совместная картина «Высота» о подвигах народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

Захарова подчеркнула, что в современных условиях кино должно помогать сохранять историческую память и даже совесть.

