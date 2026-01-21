AP указало на ложь Трампа в отчете о работе президента США

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Associated Press (AP), Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам первого года нового президентского срока вновь озвучил ряд недостоверных заявлений. Журналисты подробно разобрали высказывания президента США, указав на многочисленные фактические ошибки в его оценке выборов, внешней политики, экономики, энергетики и природных катастроф.

Комментируя итоги выборов 2020 года, Трамп заявил: «...человек, который не выиграл выборы, кстати, это были подтасованные выборы. Теперь все это знают». Как отмечает AP, это заявление неоднократно опровергалось судами, госчиновниками и даже членами администрации самого Трампа – в 2020 году тогдашний генпрокурор Уильям Барр сообщил, что доказательств масштабных фальсификаций найдено не было. Победу на тех выборах одержал Джо Байден, набрав 306 голосов выборщиков против 232 у Трампа, а также опередив его более чем на 7 млн голосов избирателей.

Говоря о международных конфликтах, Трамп заявлял, что «я урегулировал восемь войн». По данным AP, это преувеличение – хотя президент США действительно участвовал в переговорах между разными странами, большинство конфликтов по-прежнему далеки от окончательного разрешения. Например, в Газе боевые действия не прекращены, а соглашение между Арменией и Азербайджаном еще не ратифицировано. Кроме того, ни между Сербией и Косово, ни между Египтом и Эфиопией не было войны в течение второго срока Трампа, и его влияние на улучшение отношений ограничено.

В экономическом блоке выступления Трамп отмечал, что унаследовал рекордную инфляцию. На самом деле, по информации AP, максимум инфляции в период Байдена пришелся на июнь 2022 года и составил 9,1%, но в истории США уже бывали более тяжелые периоды – например, в 1980 году инфляция превышала 13%, а во времена Первой мировой войны могла достигать 20%. К концу 2025 года инфляция в стране снизилась до 2,7%.

Что касается энергетики, Трамп заявил: «Я говорю – чистый, красивый уголь. Я никогда не говорю слово «уголь», только с прилагательными «чистый, красивый»». В действительности, по данным Управления энергетической информации США, выбросы углекислого газа в отрасли снизились за последние 30 лет, но уголь все равно остается главным источником вредных выбросов, включая диоксид серы и оксиды азота, способствующие кислотным дождям и заболеваниям дыхательных путей. Сейчас доля угля в производстве электроэнергии США составляет около 15%.

Обсуждая пожары в Калифорнии, Трамп заявил, что причиной масштабных разрушений стали ограничения на водоснабжение ради защиты редких видов рыб. Как отмечает AP, перебои с подачей воды были связаны с тем, что городская система Лос-Анджелеса оказалась не готова к столь крупному бедствию, а не только с экологическими мерами. Вода, которую президент распорядился сбросить из дамб, в итоге не попала в Лос-Анджелес. Также не соответствуют действительности утверждения Трампа о притоке воды из Тихоокеанского Северо-Запада: большая часть водоснабжения Калифорнии основана на таянии снега в горах на севере штата.

В декабре данные первого международного опроса, проведенного лондонской компанией Public First для Politico, показали, что возвращение Дональда Трампа на пост президента США оказалось для избирателей Германии, Франции и Британии важнее, чем победа их собственных лидеров.

Напомним, опрос Insider Advantage показал рост поддержки Трампа до 54% после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.