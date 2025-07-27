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В Словакии разбился спортивный самолет
В районе города Нове-Замки в южной части Словакии произошла авиакатастрофа, в которой погиб 81-летний пилот спортивного самолета.
Спортивный самолет потерпел крушение неподалеку от города Нове-Замки в южной части Словакии, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Markiza. В результате происшествия погиб пилот, который на момент аварии находился на борту один.
По данным телеканала, за штурвалом находился 81-летний мужчина. Самолет рухнул с большой высоты на одно из кукурузных полей в окрестностях города.
Причины катастрофы выясняет комиссия авиационных экспертов, созданная Министерством транспорта Словакии. На месте происшествия работают аварийные службы и представители следственных органов.
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