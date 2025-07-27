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    27 июля 2025, 15:34 • Новости дня

    В Словакии разбился спортивный самолет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе города Нове-Замки в южной части Словакии произошла авиакатастрофа, в которой погиб 81-летний пилот спортивного самолета.

    Спортивный самолет потерпел крушение неподалеку от города Нове-Замки в южной части Словакии, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Markiza. В результате происшествия погиб пилот, который на момент аварии находился на борту один.

    По данным телеканала, за штурвалом находился 81-летний мужчина. Самолет рухнул с большой высоты на одно из кукурузных полей в окрестностях города.

    Причины катастрофы выясняет комиссия авиационных экспертов, созданная Министерством транспорта Словакии. На месте происшествия работают аварийные службы и представители следственных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нью-Йорке разбился самолет с шестью пассажирами на борту. Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Миннесоте. В Вологодской области началось расследование посадки легкомоторного самолета Л-147М на трассе из-за технической неисправности.

    24 июля 2025, 17:40 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-24

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время совещания по вопросам развития подводного Военно-морского флота президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении гражданского самолета в Амурской области.

    «Сегодня в Амурской области произошло крушение гражданского воздушного судна, десятки человек погибли. Я хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования родным и близким, всем семьям погибших в этой авиакатастрофе», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Перед этим Путин объявил минуту молчания по погибшим в авиакатастрофе, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Напомним, в Амурской области ввели режим ЧС после крушения Ан-24. В связи с трагедией, в результате которой погибли 48 человек, в регионе объявлен трехдневный траур.

    Власти Хабаровского края приняли решение о выплате компенсаций семьям жителей, погибших при крушении самолета Ан-24, а также об оплате проезда их родственникам к месту трагедии.

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    25 июля 2025, 19:59 • Новости дня
    При крушении Ан-24 в Амурской области погибли иностранцы

    МИД: При крушении Ан-24 в Амурской области погибли граждане КНР и Белоруссии

    При крушении Ан-24 в Амурской области погибли иностранцы
    @ Следственный комитет РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Среди 42 пассажиров потерпевшего крушение самолета Ан-24 в Амурской области находились граждане Белоруссии и КНР, которые погибли в результате происшествия, сообщил МИД России.

    Представительство МИД в Благовещенске оказывает содействие в тесном взаимодействии с посольствами этих стран, а также с сотрудниками МЧС, Росавиации и местными властями, сообщается на сайте дипведомства.

    В МИД подчеркнули, что среди 42 пассажиров были два иностранных гражданина – Белоруссии и КНР. В России с прискорбием восприняли новость о трагедии и выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших. Отмечается, что российские службы продолжают сотрудничество с иностранными дипмиссиями для оказания необходимой помощи.

    Напомним, в четверг утром самолет Ан-24 с более чем 40 людьми на борту не вышел на связь в контрольном пункте. Прокуратура сообщала, что борт пропал при заходе на второй круг во время посадки.

    Позже было найдено место, где, предположительно, упал пассажирский самолет Ан-24 с десятками людей на борту. Специалисты рассматривают две основные версии катастрофы – это техническая неисправность самолета и ошибка пилотов.

    Сообщалось, что упавший в Приамурье Ан-24 пережил до этого четыре инцидента.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
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    24 июля 2025, 17:56 • Новости дня
    Авиаэксперт Гусаров: На самолетах Ан-24 летают только опытные пилоты
    Авиаэксперт Гусаров: На самолетах Ан-24 летают только опытные пилоты
    @ Дальневосточная транспортная прокуратура/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Этим самолетам много лет. На таких новички не летают. Управляют ими, как правило, только опытные пилоты», – сказал газете ВЗГЛЯД глава отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров, комментируя крушение самолета Ан-24 в Амурской области.

    В Амурской области при заходе на второй круг при посадке в Тынде потерпел крушение пассажирский Ан-24, вылетевший из Благовещенска. На его борту находилось 48 человек. Одной из вероятных причин авиакатастрофы названа ошибка экипажа, который в плохих погодных условиях при заходе на посадку зацепил сопку.

    «Мы знаем, что пилоты не только обучаются, но еще и проходят ежегодную переподготовку и аттестацию. И в эту аттестацию обязательно включены и уход на второй круг. Конечно, все это делается на тренажерах, но пилоты в целом учатся летать именно на них. Эти тренажеры равносильны реальной практике, настоящим условиям. Поэтому говорить о том, что они недостаточно квалифицированные, нельзя», – говорит Гусаров.

    Он рассказывает, что Ан-24 – советские турбовинтовые пассажирские самолеты для коротких и средних авиалиний, которые производились с 1959 по 1979 год. В СССР отмечали их высокую надежность и способность работать с неподготовленных аэродромов. Сейчас они активно используются на региональных линиях.

    «Вообще, если говорить об Ан-24, то этим самолетам много лет. На таких новички не летают. Управляют ими, как правило, только опытные пилоты. Что касается сложности поддержания этих самолетов в рабочем состоянии, то если бы было дорого содержать или сложно, то авиакомпании отказались бы от них», – замечает собеседник.

    По словам эксперта, авиакомпании, наоборот, стараются сохранять эти самолеты, потому что они в своем классе достаточно эффективны, замены им на сегодняшний день на рынке пока еще нет. А в данном случае нужен не простой самолет, а тот, что подходит для условий эксплуатации в российских регионах: работающий при низких температурах, на аэродромах низкой категории.

    «Сейчас создается самолет, который называется ТВРС-44 «Ладога». Это тот же Ан-24, но более современный. Вот он должен прийти на замену в этом классе, этой нише. Но пока он не будет доведен до серии, будем летать на Ан-24», – заключил Гусаров.

    Ранее сообщалось, что упавший в Приамурье самолет Ан-24 до этого пережил еще три инцидента: в 2018 году, апреле 2022-го и марте 2025 года. Все они были по разным причинам.

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    25 июля 2025, 17:15 • Новости дня
    МАК завершил расследование крушения SSJ-100 в Подмосковье

    МАК назвал причиной крушения SSJ-100 в Подмосковье ошибку при установке датчиков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной крушения SSJ-100 под Москвой 12 июля прошлого года стала некорректная установка датчиков угла атаки после обслуживания на заводе.

    Эта информация содержится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК), передает ТАСС.

    «Недостоверные показания углов атаки самолета явились следствием перепутывания накладок датчиков углов атаки левого и правого бортов воздушного судна при их демонтаже/монтаже», – говорится в документе.

    Самолет перешел на снижение и превысил максимальную скорость из-за неверных данных с датчиков. Экипаж не смог определить причину сбоя. МАК рекомендовал ПАО «Яковлев» строго соблюдать требования руководства по технической эксплуатации при замене датчиков. Летчикам разработали рекомендации по действиям в случае отказа датчиков.

    Напомним, в июле 2024 года в Подмосковье потерпел крушение Superjet 100. Сообщалось, что пилоты увели борт от жилых построек.

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    24 июля 2025, 22:26 • Новости дня
    Алиев и Пашинян выразили соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24

    Tекст: Вера Басилая

    В связи с катастрофой самолета Ан-24 в Амурской области президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян выразили соболезнования президенту России Владимиру Путину и семьям погибших.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил российскому лидеру послание с соболезнованиями в связи с крушением Ан-24, передает RT.

    В письме Алиев подчеркнул, что он глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения Ан-24.

    «От себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю самые искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших», – говорится в телеграмме Алиева Путину.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян также направил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину, передает РИА «Новости».

    В сообщении премьер Армении попросил Путина передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших в авиакатастрофе.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-24.

    Председатель КНР Си Цзиньпин также выразил соболезнования в связи с трагедией.

    Ранее в Амурской области ввели режим ЧС после крушения самолета. В регионе объявили трехдневный траур по 48 погибшим в авиакатастрофе.

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    24 июля 2025, 17:18 • Новости дня
    Объявлено о выплатах семьям погибших пассажиров Ан-24

    Объявлено о выплатах по 1 млн рублей семьям погибших пассажиров Ан-24

    Tекст: Евгения Караваева

    Власти Хабаровского края приняли решение о выплате компенсаций семьям жителей, погибших при крушении самолета Ан-24, а также об оплате проезда их родственникам к месту трагедии.

    Семьям погибших при крушении самолета Ан-24 выплатят по 1 млн рублей, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин в Telegram.

    Родственникам погибших также оплатят поездку к месту трагедии в Амурской области. Демешин отметил, что всем прибывшим окажут необходимое содействие.

    Для оказания помощи открыта горячая линия в министерстве социальной защиты края. Жители могут получить консультацию по телефонам: 8(4212)23-23-23 или +7(962)679-97-79.

    Напомним, в Амурской области ввели режим ЧС после крушения Ан-24. В связи с трагедией, в результате которой погибли 48 человек, объявлен траур 25, 26 и 27 июля на всей территории региона.

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    25 июля 2025, 10:14 • Новости дня
    Площадь разброса фрагментов Ан-24 составила гектар

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обломки пассажирского Ан-24 после крушения обнаружили в труднодоступной таежной местности, площадь разброса достигла одного гектара, сообщил источник в оперативных службах.

    Обломки самолета и тела погибших нашли на площади 1 га в труднодоступной таежной местности на склоне сопки, сказал собеседник ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС развернуло полевой лагерь для круглосуточной работы на месте падения пассажирского самолета Ан-24.

    В городе Тында открыли пункт временного размещения для родственников пассажиров и экипажа Ан-24, разбившегося при подлете к аэропорту.

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    25 июля 2025, 07:14 • Новости дня
    ПВР в Тынде принял родных погибших при крушении Ан-24

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В городе Тында открыт пункт временного размещения для родственников пассажиров и экипажа Ан-24, разбившегося при подлете к аэропорту и унесшего жизни 48 человек.

    Как передает РИА «Новости», пункт временного размещения (ПВР) начал принимать людей в Тынде Амурской области после крушения самолета Ан-24. Представитель администрации города сообщил, что для родственников пассажиров и членов экипажа, погибших при катастрофе, организован пункт временного размещения, который уже работает. «Он уже работает, люди размещаются, сотрудники МЧС и родные погибших тоже», – сказал собеседник агентства.

    ПВР организован на базе местной спортивной школы. Родственники жертв получают необходимую поддержку и помощь.

    Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» потерпел крушение при подлете к Тынде. Обломки лайнера были обнаружены в 15 километрах от города в лесистой местности. На борту находились 48 человек, и, по информации Следственного комитета РФ, выжить не удалось никому.

    По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования обстоятельств катастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении гражданского самолета в Амурской области. Правительственная комиссия под руководством министра транспорта Андрея Никитина направилась в Тынду для расследования обстоятельств катастрофы Ан-24. Следственный комитет провел обыск в авиакомпании после крушения самолета.

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    25 июля 2025, 11:02 • Новости дня
    Белорусский гражданин погиб в авиакатастрофе в Амурской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В результате крушения самолета Ан-24 на территории Амурской области погиб гражданин Белоруссии, об этом сообщило белорусское министерство иностранных дел.

    МИД Белоруссии заявил о гибели гражданина страны в результате катастрофы самолета Ан-24, передает ТАСС.

    Консульские службы Белоруссии во Владивостоке поддерживают постоянный контакт с компетентными российскими органами. Белорусские дипломаты также находятся на связи с семьей погибшего, им оказывается необходимая помощь и поддержка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Амурской области объявили траур с 25 по 27 июля после крушения Ан-24 в Тындинском округе. В результате трагедии погибли 48 человек.

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    25 июля 2025, 08:27 • Новости дня
    Спасатели устроили полевой лагерь на месте крушения Ан-24

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Полевой лагерь оборудован спасателями для работы в круглосуточном режиме на месте падения пассажирского самолета Ан-24, сообщили в МЧС России.

    Сотрудники МЧС помогают следственным органам в поисках речевых самописцев, пояснило ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что работают телефоны горячей линии на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России: 8 (800) 775-17-17, а также ГУ МЧС России по Амурской области: 8 (4162) 53-99-99.

    Туда поступило около 200 обращений. Родственникам погибших, приехавших в Тынду, помогают психологи.

    Всего в ликвидации последствий задействованы 205 специалистов, 34 единицы техники, включая вертолет Ми-8.

    Ранее сообщалось, что в городе Тында открыт пункт временного размещения для родственников пассажиров и экипажа Ан-24, разбившегося при подлете к аэропорту и унесшего жизни 48 человек.

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    27 июля 2025, 08:43 • Новости дня
    Следователи изъяли двигатели упавшего Ан-24 в Амурской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два двигателя самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, были изъяты для расследования, осмотр остальных фрагментов судна почти завершен.

    Следователи из Амурской области изъяли оба двигателя упавшего самолета Ан-24, сообщает ТАСС. Также были изъяты другие элементы воздушного судна, представляющие интерес для следствия. Осмотр места происшествия находится на завершающей стадии.

    По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте, сотрудники МЧС продолжают перемещать крупные фрагменты самолета с места крушения. Следственные органы проводят допросы потерпевших и свидетелей, а также изучают изъятые предметы и документы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении гражданского самолета в Амурской области. Правительственная комиссия во главе с министром транспорта России Андреем Никитиным вылетела в Тынду после происшествия. Следственный комитет пришел с обыском в авиакомпанию после аварии самолета.

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    25 июля 2025, 23:45 • Новости дня
    Бортовые самописцы разбившегося в Амурской области Ан-24 доставили в Москву

    Tекст: Антон Антонов

    В Москву доставили бортовые самописцы пассажирского самолета Ан-24, который потерпел крушение в Амурской области, сообщила Росавиация.

    В ближайшее время специалисты Межгосударственного авиационного комитета начнут работу по расшифровке устройств. В комиссии МАК также участвуют представители Росавиации, которые принимают участие в анализе информации, сообщило ведомство в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в четверг самолет Ан-24 с более чем 40 людьми на борту не вышел на связь в контрольном пункте. Прокуратура сообщила, что борт пропал при заходе на второй круг во время посадки. Позже спасатели обнаружили место падения пассажирского самолета. Тела погибших были извлечены из-под обломков, а также найдены бортовые самописцы.

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    25 июля 2025, 06:35 • Новости дня
    Никитин и Орлов вылетели в Тынду после крушения Ан-24

    Tекст: Антон Антонов

    Правительственная комиссия во главе с министром транспорта России Андреем Никитиным вылетела в Тынду после крушения там самолета Ан-24, сообщил глава Амурской области Василий Орлов.

    «Вместе с членами правительственной комиссии вылетел в Тынду», – сообщил Орлов в Telegram.

    Комиссия отправилась для оценки обстановки и выработки дальнейших шагов. Орлов отметил, что на месте происшествия продолжаются следственные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Михаил Мишустин создал правительственную комиссию для координации ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Приамурье. На борту авиалайнера находились 43 пассажира и шесть членов экипажа.

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    26 июля 2025, 08:12 • Новости дня
    МЧС оборудовало лагерь на месте крушения Ан-24 в Приамурье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вокруг места падения самолёта Ан-24 в Амурской области выставлено оцепление и развернут полевой лагерь, чтобы следственные органы могли работать круглосуточно.

    Место крушения самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Амурской области оцеплено и там оборудован полевой лагерь для круглосуточной работы следственных органов, сообщает РИА «Новости». Оперативный штаб МЧС и аэромобильная группировка продолжают работу на месте трагедии в круглосуточном режиме. На территории установлены осветительные приборы и создан узел связи.

    Сотрудники МЧС России оказывают содействие следственным органам, ведутся поисковые работы и следственно-оперативные мероприятия. К месту трагедии прибывают родственники погибших, для них организовано размещение в гостинице и оказывается экстренная психологическая помощь силами МЧС и специалистов РСЧС. Продолжает работать горячая линия экстренной психологической помощи МЧС, уже поступило более 270 обращений.

    Всего для ликвидации последствий авиакатастрофы привлечены 287 человек и 38 единиц техники, непосредственно на месте крушения задействованы 133 человека и 18 единиц техники. Пассажирский Ан-24, летевший из Благовещенска в Тынду, разбился в лесистой местности за 15 километров до Тынды. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек, никто не выжил.

    СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, что привело к гибели людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования причин катастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении гражданского самолета в Амурской области. Правительственная комиссия во главе с министром транспорта Андреем Никитиным вылетела в Тынду после происшествия. Следственный комитет провел обыски в авиакомпании после катастрофы.

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    25 июля 2025, 10:37 • Новости дня
    Глава Приамурья Орлов: Семьям погибших при крушении Ан-24 выплатят по 1 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Семьи погибших в крушении Ан-24 в Амурской области получат по 1 млн рублей из областного бюджета, сообщил глава региона Василий Орлов в пятницу.

    «Принято решение о выделении из областного бюджета по одному миллиону рублей семьям погибших амурчан», – написал Орлов в своем Telegram-канале.

    Орлов уточнил, что пункт временного размещения для родственников погибших в Тынде может вместить 50 человек, но при необходимости его вместимость увеличат.

    Мэрия Благовещенска забронировала все доступные гостиницы для размещения родственников погибших.

    Напомним, обломки упавшего Ан-24 разбросало на площади в один гектар.

    Утром в пятницу правительственная комиссия во главе с министром транспорта России Андреем Никитиным вылетела в Тынду.

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      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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