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Тушивший пожар в Калифорнии самолет столкнулся с БПЛА
В США самолет при тушении пожаров столкнулся с беспилотником и совершил вынужденную посадку
Самолет Canadair CL-415, участвовавший в тушении пожара в Калифорнии, столкнулся с дроном и совершил вынужденную посадку.
Самолет, задействованный в тушении лесных пожаров в районе Пасифик-Палисейдс, столкнулся с беспилотным летательным аппаратом и совершил вынужденную посадку, передает CBS News.
По словам пресс-секретаря пожарной службы Калифорнии Кристофера Томаса, самолет Canadair CL-415 приземлился успешно, никто из находившихся на борту не пострадал. Однако дрон повредил левое крыло воздушного судна, и пока не ясно, сколько времени потребуется на его ремонт, передает ТАСС.
В связи с инцидентом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о намерении провести расследование. Управление напомнило о запрете полетов дронов и других воздушных судов, не связанных с тушением пожаров, в районе Лос-Анджелеса. Нарушение этого запрета может повлечь за собой тюремное заключение на срок до 12 месяцев и штраф до 75 тыс. долларов.
Пожары в округе Лос-Анджелес начали распространяться с 7 января. По мнению метеорологов, сухая и ветреная погода способствует их быстрому распространению. В результате пожаров около 400 тыс. жителей Калифорнии остаются без электричества, уведомления об эвакуации отправлены почти 180 тыс. местных жителей. Подтверждена гибель десяти человек.
В округе Лос-Анджелес бушующие пожары
уничтожили более 10 тыс. строений, власти ожидают рост числа жертв и разрушений.
Ранее были
опубликованы спутниковые снимки, на которых запечатлены последствия пожаров в Лос-Анджелесе.
Шериф округа
отметил, что последствия сравнимы с атомной бомбардировкой.