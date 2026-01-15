ВС России ликвидировали диверсионную группу ВСУ на красноармейском направлении

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, бригада действует в интересах группировки войск «Центр». «Разведка обнаружила пехоту (ВСУ) в составе нескольких человек. Противник вышел из леса и укрылся в подвале», – рассказал Шульц. Для поражения выявленной цели сразу были использованы FPV-дроны, передает РИА «Новости».

Командир уточнил, что дроны уничтожили подвал вместе с находившимися там украинскими военными.

Ранее пленный ВСУ рассказал, что украинские диверсанты, по замыслу командования ВСУ, пытались покинуть освобожденный Красноармейск, переодевшись в гражданское и выдав себя за мирных жителей, сообщил пленный ВСУ.

Напомним, силовые подразделения и беспилотные системы ВС России уничтожили две диверсионные группы на территории Красноармейска и Димитрова. Военные также сбили семь дронов с флагами Украины.