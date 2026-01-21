  • Новость часаВ Запорожской области уничтожены две группы диверсантов ВСУ в российской форме
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европейцам приготовили «правый обман»
    Алиев предсказал новый нефтяной бум в Азербайджане
    Борт № 1 Трампа сломался при вылете в Давос
    Лукашенко объяснил решение присоединиться к «Совету мира»
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию
    Трамп репостнул сообщение, где ООН и НАТО названы врагами США
    Названа причина отмены подписания плана по Украине на 800 млрд долларов
    Большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира»
    Кличко пожаловался на Зеленского в Times
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Зеленский зачищает политическую поляну на Украине

    На фоне энергетического кризиса и провалов ВСУ на фронте политические позиции Зеленского слабеют. В такой ситуации репрессии – один из способов удержать власть. Но есть ли для этого у офиса Зеленского силовой и правоохранительный ресурс?

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Национальную гордость осетин оскорбили пьянством

    Важно защитить уникальное национальное разнообразие, не дать прорасти семенам нетерпимости, уничтожающей традиционный уклад на Северном Кавказе.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Давосе торгуют страхом и унижением

    Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.

    0 комментариев
    21 января 2026, 09:28 • Новости дня

    В Запорожской области уничтожены две группы диверсантов ВСУ в российской форме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Две группы диверсантов ВСУ в российской форме уничтожены на границе Запорожской и Днепропетровской областей, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, на границе Запорожской и Днепропетровской областей были уничтожены две группы украинских диверсантов, сообщает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что диверсанты переоделись в форму российских военных и попытались выполнить задание.

    Cоветник главы ДНР заявил: «Они переоделись в российскую форму и выдвинулись на задание, которое так и не выполнили, поскольку были уничтожены».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кимаковский объяснил выгоду освобождения Закотного для дальнейшего продвижения на Славянск.

    Кимаковский также сообщил о переброске резервов беспилотников ВСУ к линии фронта.

    Военнослужащие ВСУ при отступлении разграбили музей Нестора Махно в Гуляйполе.

    20 января 2026, 19:20 • Новости дня
    Ракеты «Циркон» поразили укрепленный бункер под Винницей
    Ракеты «Циркон» поразили укрепленный бункер под Винницей
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Гиперзвуковые ракеты «Циркон» были использованы для удара по подземному бункеру юго-восточнее Винницы, который считался объектом высокой ценности, сообщил военный обозреватель Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

    Две гиперзвуковые ракеты «Циркон» нанесли удар по укрепленному подземному бункеру, расположенному юго-восточнее Винницы, передает Lenta.ru.

    «Применение «Цирконов» указывает на цель высокой ценности: заглубленный объект, вероятно – пункт управления, резервный штаб, центр связи или объект, связанный с иностранным присутствием», – отметил Лебедев. По его словам, гиперзвуковые ракеты такого класса не используют для поражения малозначимых или пустых целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фрегат Северного флота поразил береговую цель гиперзвуковой ракетой «Циркон» в ходе учений «Запад-2025».

    Комментарии (16)
    20 января 2026, 12:27 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на вторник ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности (ВПК) Украины, а также объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по складам боеприпасов и цехам производства БПЛА дальнего действия, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за последние сутки нанесено поражение командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах.

    Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, пять снарядов американской РСЗО HIMARS и 254 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 110 154 беспилотника, 646 ЗРК, 27 224 танка и другие бронемашины, 1 644 боевые машины РСЗО, 32 701 орудие полевой артиллерии и миномет, 52 351 единица спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики. До этого ВС России нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины.

    ВС России за прошлую неделю нанесли семь ударов возмездия по заводам ВПК Украины.

    Комментарии (20)
    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 22:32 • Новости дня
    Херш заявил о недоумении разведки США из-за продолжающейся СВО на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Чиновники разведки США выражают обеспокоенность и задаются вопросом, по какой причине Россия не прекращает специальную военную операцию на Украине, несмотря на возможные экономические последствия, заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

    По словам Сеймура Херша, в среде американской разведки преобладают чувства «безысходности и злости» в связи с затянувшимся конфликтом, передает РИА «Новости».

    Журналист отметил, что чиновники разведки США выражают обеспокоенность и задаются вопросом, по какой причине Россия не прекращает специальную военную операцию на Украине, несмотря на возможные экономические последствия.

    «Чиновники разведки США... сейчас задаются вопросом, почему Путин... продолжает конфликт, который может привести к экономическому хаосу», – пишет Херш.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» заявил о готовности завершить конфликт на Украине мирным путем с устранением причин кризиса и отметил отсутствие диалога о территориях.

    Президент России выразил уверенность в выполнении всех задач специальной военной операции, которые были сформулированы в 2022 году.

    Путин отметил, что экономика и финансовая система России полностью находятся под контролем правительства и Центробанка, а качество бюджета соответствует уровню 2021 года.

    Комментарии (5)
    20 января 2026, 16:10 • Новости дня
    Зеленский: Во вторник Украина потратила ракеты ПВО на 80 млн евро

    Зеленский заявил об использовании Украиной ракет ПВО на 80 млн евро

    Зеленский: Во вторник Украина потратила ракеты ПВО на 80 млн евро
    @ Pou/ROPI/ZUMA Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Киев сообщил о применении во вторник систем противовоздушной обороны, стоимость которых составила более 80 млн евро.

    На Украине во вторник были использованы ракеты противовоздушной обороны общей стоимостью 80 млн евро. Об этом журналистам рассказал Владимир Зеленский, сообщает ТАСС, цитируя издание «Новости. Live».

    По его словам, «очень сложно находить эти ракеты и отвоевывать деньги на ракеты». Он также отметил, что Украина получает специальные пакеты помощи по ПВО.

    Зеленский подчеркнул, что проблема обеспечения современными средствами ПВО сохраняется, поскольку поставки ракет и финансовая поддержка требуют значительных усилий и поиска ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Зеленский пожаловался на задержки в закупках американского вооружения для нужд украинской армии по программе PURL.

    Также он заявил, что для реализации этой программы Украине потребуется 15 млрд долларов в 2026 году.

    Впрочем, в декабре генсек НАТО Марк Рютте отмечал, что в 2026 году по программе PURL будет выделяться около 1 млрд евро в месяц, в основном на закупки средств ПВО.

    На фоне этого во вторник в Минобороны РФ сообщили о массированном ночном ударе российских войск по предприятиям ВПК Украины, а также по энергетическим и транспортным объектам, используемым ВСУ.

    Комментарии (3)
    20 января 2026, 15:17 • Новости дня
    Лавров отметил три упущенных шанса Европы по Украине

    Лавров: Европа трижды «профукала» свои шансы на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров перечислил три случая, когда Европа могла повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но не воспользовалась ими.

    Глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году заявил, что Европа трижды упустила шансы участвовать в урегулировании по Украине, передает ТАСС.

    «Европа первый раз „профукала“, извините за грубое слово, свой шанс в феврале 2014 года, когда не смогла заставить оппозицию условия договора, гарантированного Европой. Второй раз шанс у Европы появился в феврале 2015 года, когда были подписаны с участием Франции, Германии, Украины и России минские договоренности, – отметил Лавров.

    Лавров напомнил, что позднее Франсуа Олланд и Ангела Меркель признали, что стороны не собирались выполнять эти договоренности.

    Третья возможность появилась перед началом специальной военной операции, когда Россия предложила заключить договор о гарантиях безопасности с НАТО. Министр подчеркнул, что Европа отвергла инициативу, отказавшись даже обсуждать предложения России, после чего было объявлено о начале спецоперации на Украине в ответ на обращения ДНР и ЛНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на пресс-конференции Лавров заявил, что договориться с нынешними европейскими лидерами, скорее всего, не удастся.

    Министр также отметил. что Россия не намерена позволять странам Запада перевооружать киевский режим для новых атак. Лавров добавил, что Европа предлагает Украине гарантии безопасности, направленные на сохранение нацистского режима в Киеве.


    Комментарии (0)
    20 января 2026, 12:36 • Новости дня
    Российские войска продвинулись на основных направлениях в зоне СВО
    Российские войска продвинулись на основных направлениях в зоне СВО
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате активных наступательных действий российских войск противник в нескольких регионах за сутки потерял свыше 1240 военнослужащих и значительное количество техники, включая немецкий танк Leopard.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны около Храповщины, Новой Сечи, Белополья и Хотени Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Старицы, Захаровки, Охримовки и Волчанских Хуторов.

    Противник при этом потерял более 185 военнослужащих, две бронемашины, боевую машину чешской РСЗО Vampire и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, две станции РЭБ, семь складов боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям шести механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Красного Лимана, Дробышево, Крестища, Щурово Донецкой народной республики (ДНР), Ковшаровки, Чернещины, Березовки, Грушевки и Глушковки Харьковской области.

    При этом потери противника составили до 200 военнослужащих, два танка и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США. Уничтожены шесть складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ рядом со Славянском, Кривой Лукой, Куртовкой, Степановкой, Никифоровкой, Резниковкой и Константиновкой ДНР.

    ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих, американские бронетранспортер Stryker, два бронеавтомобиля HMMWV и 155-мм самоходную артустановку Paladin. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-50, три станции РЭБ и склад материальных средств.

    В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. нанеся поражение формированиям шести механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Белицкого, Доброполья, Сухецкого, Гришино, Самарского ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 425 военнослужащих, немецкий танк Leopard, пять бронемашин и два пикапа.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Любицкого, Терсянки, Зеленой Дибровы, Чаривного, Зарницы Запорожской области, Скотоватого и Великомихайловки Днепропетровской области.

    Противник потерял свыше 230 военнослужащих, четыре бронемашины и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад матсредств., подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили запорожскую Павловку и Новопавловку в ДНР.

    В минувшие выходные армия России освободила Прилуки в Запорожской области и Приволье в ДНР.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 05:05 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал, как с двумя боевиками расправился с жительницей Авдеевки

    Tекст: Катерина Туманова

    Боевики ВСУ втроём изнасиловали и убили жительницу Авдеевки в ДНР, когда в городе никого не осталось, рассказала военный корреспондент Елена Соколова после интервью с одним из них.

    Соколова рассказала, как однажды беседовала с украинским военнопленным из Краматорска, говорили по-русски.

    «Он принял участие в групповом изнасиловании. Там было трое этих негодяя, которые ходили в деревню, где оставалась одна мирная жительница, ей было около 40 лет, они её жестоким способом изнасиловали и убили», – рассказала военкор ТАСС.

    По её слова, боевики ВСУ думали, что это им сойдет с рук. Но вскоре с наступлением пришла одна из российских бригад и ликвидировала двоих, а её собеседника взяли в плен.

    «И я знаю, что сейчас он сидит, но, честно говоря, я не увидела, чтобы он испытывал какие-то муки совести», – призналась военкор Соколова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, солдат ВСУ Владимир Парафило был приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство жительницы Курской области, а также за расстрел мужчины, который пытался ей помочь. Пленный военнослужащий ВСУ признался в убийствах и изнасилованиях на Донбассе.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 20:25 • Новости дня
    Еврокомиссар Кубилюс заявил о необходимости диалога с Россией по Украине

    Еврокомиссар Кубилюс заявил о необходимости диалога ЕС с Россией по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссар Андрюс Кубилюс обратил внимание, что Европа до сих пор не имеет собственного плана по урегулированию на Украине, и он считает это критически важным.

    Европа неизбежно будет вынуждена вести диалог с руководством России по урегулированию ситуации на Украине, заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космосу Андрюс Кубилюс, передает ТАСС. Он подчеркнул, что для начала конструктивного диалога необходим стратегический план, которого на данный момент у Европы нет.

    Кубилюс отметил, что Европа должна выработать собственный стратегический план по достижению мира на Украине. По его словам, только после этого появится возможность начать диалог с президентом России Владимиром Путиным, так как «к миру можно прийти при участии лишь двух сторон».

    Он также подчеркнул, что без наличия такого плана диалог с Россией не принесет результата: «Просто завязать его смысла нет. Надо выстроить политическую линию», – заявил Кубилюс.

    Литовский политик считает, что в основе европейского плана должно быть значительное укрепление украинской армии. По его мнению, военная помощь Европы Украине должна быть увеличена не на 10%, а «в разы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кубилюс предупредил, что применение силы США для захвата Гренландии приведет к разрыву трансатлантических связей и краху НАТО. Кубилюс сообщил, что Еврокомиссия рассчитывает конфисковать замороженные российские активы. Страны Евросоюза планируют к 2035 году инвестировать 6,8 трлн евро в оборону, из которых половина предназначена для реальных военных расходов.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 17:38 • Новости дня
    За семь часов над четырьмя регионами России сбито 23 дрона ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За семь часов во вторник средства ПВО ликвидировали 23 беспилотника самолетного типа в разных регионах России, среди них большинство над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ.

    20 января в период с 9.00 до 16.00 мск дежурные средства противовоздушной обороны сбили 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

    По информации ведомства, 16 дронов были уничтожены над Белгородской областью, пять – над Астраханской областью. Еще по одному аппарату сбили над Брянской и Курской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в ночь с понедельника на вторник российские военные уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа. А вечером 19 января за четыре часа российские военные сбили четыре украинских дрона у Белгорода и Брянска.


    Комментарии (0)
    20 января 2026, 22:55 • Новости дня
    Зеленский назвал ситуацию в Киеве «самой сложной»

    Tекст: Катерина Туманова

    В Киеве после ночных взрывов тысячи домов остались без отопления, а в нескольких регионах Украины были зафиксированы перебои с электроэнергией, как отметил в своём обращении глава киевского режима Владимир Зеленский, самая сложная обстановка – в столице Украины.

    «Самая сложная ситуация пока в Киеве, значительное количество жилых домов без отопления», – приводит ТАСС слова Зеленского в Telegram-канале.

    Он отметил, что при ночном ударе применялись баллистические и крылатые ракеты и более 300 ударных беспилотников.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига также сообщил, что повреждения энергетической инфраструктуры зафиксированы в Виннице, Днепропетровске, Одессе, Полтаве, Сумах и на подконтрольной киевским властям территории Запорожья.

    В ночь на вторник в Киеве произошла серия взрывов, после чего возникли перебои с электричеством, а на левобережье Днепра пропало водоснабжение. В некоторых районах вода подается со сниженным давлением.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о нанесении  массированного удара возмездия по Украине. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об отключении отопления в 5,6 тыс. домов. В Киеве после взрывов наступил масштабный транспортный коллапс. Верховная рада осталась без света, тепла и воды.

    Зеленский вечером вторника заявил о миллионе киевлян без электричества и тепла.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 12:16 • Новости дня
    Кимаковский: ВСУ заминировали женский монастырь и два храма

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские боевики установили мины в Свято-Иоанно-Богословском женском монастыре и двух храмах в Терноватом в Запорожской области, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    ВСУ хотят подорвать эти святыни и обвинить в этом российских военных, сказал Кимаковский, передает ТАСС.

    Ранее Кимаковский сообщал, что освобождение Новопавловки позволило ВС России усилить охват Константиновки и сократить расстояние до Дружковки.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 20:32 • Новости дня
    После атаки ВСУ в Брянской области погибли двое мирных жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    В Погарском районе Брянской области был атакован украинским дроном-камикадзе гражданский автомобиль, в результате чего погибли двое мирных жителей.

    Губернатор Александр Богомаз сообщил о трагическом происшествии, передает РИА «Новости».

    Украинские силы применили дроны-камикадзе для атаки на движущийся гражданский автомобиль в селе Чаусы Погарского района.

    По словам губернатора, «украинские террористы атаковали дронами-камикадзе движущийся гражданский автомобиль».

    В результате инцидента погибли двое мирных жителей. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы для устранения последствий атаки и выяснения обстоятельств случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО ликвидировали 23 беспилотника самолетного типа за семь часов в разных регионах России, большинство из которых были уничтожены над Белгородской областью.

    За три часа силы ПВО уничтожили 47 дронов ВСУ над пятью регионами России.

    Украинские боевики атаковали теплоэлектростанцию и электроподстанцию в Брянской области, из-за чего в некоторых районах у жителей отключилось тепло и электричество.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 19:08 • Новости дня
    Омбудсмен назвала количество погибших в ДНР за год

    Омбудсмен: 205 человек погибли за год в ДНР от атак ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В течение 2025 года от атак ВСУ в ДНР погибли 205 мирных жителей, среди которых шестеро детей, а ранения получили 1099 человек, сообщили власти республики.

    За период с 1 января по 31 декабря 2025 года в Донецкой народной республике в результате вооруженной агрессии со стороны Киева погибли 205 мирных жителей, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова в своем Telegram-канале. Среди погибших шестеро детей, а ранения получили 1099 человек, из которых 73 – несовершеннолетние.

    С 1 по 18 января 2026 года жертвами атак ВСУ стали еще три человека, еще 13 жителей республики были ранены, уточнила Морозова. Она подчеркнула, что данные касаются только гражданских лиц, пострадавших из-за вооруженных действий украинской стороны.

    Всего за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в регионе погибли 9863 мирных жителя, из них 250 детей. Ранения получили 16 199 человек, включая 1043 ребенка. Морозова отметила, что ситуация с безопасностью гражданского населения остается крайне сложной.

    В частности, ранее сообщалось, что в ДНР во время атаки дронов и минометного обстрела погибли семь мирных жителей, включая священника с супругой и семью прихожан с ребенком.

    А пленный солдат ВСУ Валерий Соколенко признался в изнасиловании и убийстве мирных жителей в селе Водяное в Донбассе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ рассекретила архивные документы о военных преступлениях фашистских захватчиков во времена Великой Отечественной войны в Донецкой народной республике.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 14:12 • Новости дня
    FPV-дроны поразили штабы и РЛС ВСУ в тылу Украины

    Минобороны: FPV-дроны поразили штабы и РЛС ВСУ в тылу противника

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Операторы центра «Рубикон» уничтожили на Украине командно-штабные машины и радиолокационные станции, применяя FPV-дроны в Николаевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях, сообщили в Минобороны.

    Операторы центра «Рубикон» поразили командно-штабные машины и радиолокационные станции Вооружённых сил Украины в тыловых районах Николаевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областей, сообщает ТАСС. Об этом проинформировали в Министерстве обороны.

    В военном ведомстве уточнили: «Расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон» были поражены радиолокационные станции и командно-штабные машины противника в Николаевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях».

    Представители Минобороны также добавили, что был уничтожен самоходный зенитный ракетный комплекс «Бук» Вооружённых сил Украины. По их данным, комплекс двигался для смены огневой позиции вблизи населенного пункта Кардаши Днепропетровской области.

    Операция осуществлялась с применением FPV-дронов, что позволило зафиксировать уничтожение целей объективными средствами контроля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности Украины, а также объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ.

    А накануне российские военные также поразили объекты энергетики, используемые ВСУ. Всего за прошлую неделю ВС России нанесли семь ударов возмездия по заводам ВПК Украины.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 10:21 • Новости дня
    Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Астрахани

    Росавиация ввела ограничения на прием и вылет рейсов в аэропорту Астрахани

    Tекст: Мария Иванова

    В аэропорту Нариманово в Астрахани временно ограничили прием и отправку рейсов из-за мер по обеспечению безопасности полетов.

    В аэропорту Астрахани (Нариманово) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, передает Telegram-канал.

    Решение принято для обеспечения безопасности полетов, отметили в Росавиации. Какие именно рейсы затронуты и сроки действия ограничений пока не сообщаются.

    Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на официальных ресурсах аэропорта и авиакомпаний.

    Ранее во вторник в аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

    В тот же день Росавиация вводила временные ограничения на полеты в аэропорту Курумоч в Самаре.

    Росавиация также устанавливала временные ограничения на полеты в аэропортах Пензы и Ярославля.

    Комментарии (0)
    Главное
    Украинский дрон атаковал жилой дом в Новой Адыгее
    Военные США захватили танкер Sagitta в Карибском море
    Немецкие СМИ обвинили фон дер Ляйен в упадке Европы
    Экс-премьер Южной Кореи получил 23 года тюрьмы
    Верховный суд поддержал взыскание 462 млн евро с Unicredit
    Врачи cкорой помощи призвали москвичей не выходить из дома в морозы
    Долина заявила, что хорошо устроилась на новом месте жительства

    Европу к потере Гренландии привел отказ от российского газа

    Президент США Дональд Трамп пригрозил новой торговой войной против восьми европейских стран. Параллельно в ЕС появились опасения, что Вашингтон может перекрыть поставки своего СПГ, от которого европейцы после 2022 года стали сильно зависимы. Трамп, судя по всему, готов биться за Гренландию до конца. Подробности

    Перейти в раздел

    Риторика прибалтов о Калининграде опасна для них самих

    «Это будет самоубийством для тех, кто затеет подобные провокации». Такими словами глава МИД России Сергей Лавров ответил на заявления литовского дипломата, отрицающего принадлежность Калининграда к России и упоминающего планы НАТО по нападению на Калининградскую область. Почему даже пустые угрозы прибалтийских политиков стоит воспринимать всерьез? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российские войска откроют путь на Славянск

    В последние дни существенно возросли темпы наступления российских войск в районе Красного Лимана – последнего крупного населенного пункта перед Славянском. Кто и как проводит эти военные операции, что ВСУ пытаются этому противопоставить и какое значение освобождение Красного Лимана будет иметь для всей СВО в целом? Подробности

    Перейти в раздел

    Европейцам приготовили «правый обман»

    Едва ли не политическую революцию внезапно анонсировали в Европарламенте: поворот ведущих партий ЕС в правую сторону – защиту не либеральных ценностей, а реальных национальных интересов Европы. Откуда возникла такая идея – и почему она, скорее всего, является не более чем попыткой обмана избирателей Евросоюза? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцы нашли защитника в Польше

      В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    • Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

      В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    Перейти в раздел

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации