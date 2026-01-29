Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.0 комментариев
СК назвал основную версию смерти постояльцев в прокопьевском интернате
СК: Условия в прокопьевском интернате привели к смерти постояльцев
Уголовное дело по факту смерти постояльцев социального учреждения в городе Прокопьевск в Кузбассе продолжают расследовать, основной версией считается нарушение санитарных норм и халатность, сообщил Следственный комитет России.
Сотрудники учреждения ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, создав условия для возникновения болезни, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
С 23 января 2026 года симптомы выявили у 46 проживающих, которых пришлось срочно госпитализировать.
На данный момент зафиксирована смерть трех пациентов, чье состояние ухудшилось вследствие тяжелого заболевания. Также специалисты выясняют причины гибели еще шести человек из числа постояльцев интерната.
Следователи уже допросили ответственных сотрудников и медперсонал, а также изъяли документы об организации санитарного режима. Назначен комплекс экспертиз для установления связи между действиями работников и наступившими тяжкими последствиями.
Напомним, в Прокопьевске за январь скончались девять постояльцев местного пансионата. Проверку инициировал Росздравнадзор.