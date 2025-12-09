  • Новость часаПолянский обвинил Европу в подрыве мирных усилий США и РФ
    13 комментариев
    4 комментария
    2 комментария
    9 декабря 2025, 04:41 • Новости дня

    Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину из-за смерти посла Мацегоры

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР направил телеграмму своей поддержки Путину и российскому посольству после кончины Александра Мацегоры в Пхеньяне.

    Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что восьмого декабря Ким Чен Ын отправил телеграмму президенту России, выражая соболезнования в связи с уходом из жизни российского посла в КНДР Александра Мацегоры.

    В сообщении отмечается, что Ким Чен Ын от себя лично и от имени правительства КНДР выразил глубокие соболезнования руководству России, семье скончавшегося дипломата и российскому посольству.

    В тексте телеграммы подчеркивается вклад Мацегоры в развитие корейско-российских отношений более трех десятков лет.

    Ким Чен Ын отметил, что Мацегора был близким другом корейского народа и посвятил свою энергию укреплению союзнических связей между двумя странами.

    Лидер КНДР добавил, что смерть посла Мацегоры произошла в период особой исторической важности для корейско-российских отношений и стала большой потерей не только для России, но и для самого Ким Чен Ына и народа КНДР.

    Он подчеркнул, что память о Мацегоре как о символе дружбы двух государств останется навечно, и пожелал семье покойного утешения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел КНДР направила Сергею Лаврову соболезнования в связи с кончиной российского посла Александра Мацегоры.

    Российский МИД сообщил о смерти чрезвычайного и полномочного посла России в КНДР Александра Мацегоры в возрасте 70 лет.

    8 декабря 2025, 14:59 • Новости дня
    Умер посол России в КНДР Мацегора

    МИД: Умер посол России в КНДР Александр Мацегора

    Умер посол России в КНДР Мацегора
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора скончался в возрасте 70 лет, сообщил российский МИД.

    Смерть Мацегоры наступила 6 декабря 2025 года, сообщается на сайте ведомства.

    «МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 6 декабря 2025 года на 71-м году ушел из жизни чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике Александр Иванович Мацегора», – говорится в сообщении.

    В августе умер бывший посол России в Италии и Британии Анатолий Адамишин.

    Комментарии (8)
    8 декабря 2025, 17:28 • Новости дня
    Путин сообщил о росте до миллиона рублей необлагаемых выплат работающим родителям
    Путин сообщил о росте до миллиона рублей необлагаемых выплат работающим родителям
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин объявил о введении с 1 января 2026 года увеличенной суммы выплат сотрудникам при рождении ребенка, которые не будут облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховыми взносами.

    «C 1 января следующего года вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка и которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами. Она составит до одного миллиона рублей. Ранее сумма такой выплаты составляла до 50 тысяч. Прошу наши компании активно использовать эти возможности», – заявил Путин, сообщается на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что корпоративно-демографический стандарт позволяет усилить участие бизнеса в решении демографических задач. Он призвал компании пользоваться предоставленными возможностями и ориентироваться на принципы социальной ответственности.

    Глава государства также поручил подготовить комплексные решения для преодоления негативных демографических тенденций. Путин сообщил, что выполнение демографических задач становится ключевым направлением политики правительства и регионов на 2026 год, особенно в части реализации национальных проектов.

    Ранее Путин заявил о нехватке принятых мер для демографического развития в России.

    Комментарии (8)
    8 декабря 2025, 21:00 • Видео
    Маск обещает России армию для войны с ЕС

    «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 17:46 • Новости дня
    Путин пообещал бизнесу выгоды от «обеления» рынка

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что предприниматели и компании, которые честно ведут бизнес, смогут получить дополнительные преимущества и ощутимые выгоды при легализации рынка.

    Президент России Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам заявил о необходимости взвешенного подхода к регулированию экономики, говорится в Telegram-канале Кремля.

    Он подчеркнул: «Здесь важно действовать грамотно. Не создавать ограничений для экономического роста. Предприниматели, компании, которые порядочно, добросовестно ведут свой бизнес, должны получить новые возможности для развития, прямую, ощутимую выгоду от «обеления» рынка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России разработали масштабный документ, который должен задать направление экономического роста страны до 2030 года.

    Комментарии (7)
    8 декабря 2025, 18:08 • Новости дня
    Путин выразил надежду на временный характер повышения НДС
    Путин выразил надежду на временный характер повышения НДС
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил надежду, что рост налога на добавленную стоимость до 22% будет введён лишь на ограниченный период для стабилизации экономической ситуации.

    Путин выразил надежду, что увеличение ставки НДС с 20% до 22% станет временной мерой, передает ТАСС. Он обсудил этот вопрос на заседании Совета по национальным проектам и стратегическому развитию, отметив, что этот шаг был одобрен Центробанком и Минфином.

    «Мы же когда проводили все эти совещания по этим вопросам, (и, кстати, Центральный банк поддержал, и Минфин активно), решили, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти на это повышение. Временно, надеюсь, но повышение», – подчеркнул президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон об установлении с 1 января 2026 года основной ставки НДС на уровне 22%.

    Ранее глава государства утвердил снижение порога для уплаты НДС малым бизнесом с 2026 года до 20 млн рублей, с 2027 года до 15 млн рублей и с 2028 года до 10 млн рублей.

    Путин также подписал закон об освобождении от НДС вкладов в банках в драгоценных металлах.

    Комментарии (3)
    8 декабря 2025, 14:45 • Новости дня
    Иностранных журналистов пригласили на «Итоги года» с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    В этом году иностранные журналисты вновь получили возможность принять участие в мероприятии «Итоги года с Владимиром Путиным», которое состоится 19 декабря в объединенном формате большой пресс-конференции и прямой линии.

    «Скоро президент Российской Федерации Владимир Путин подведет итоги 2025 года. Во встрече примут участие российские журналисты и их коллеги со всего мира», – заявили телеведущие Екатерина Березовская и Павел Зарубин. Соответствующее объявление появилось в Telegram-канале журналиста ВГТРК.

    В прошлом году представители зарубежных средств массовой информации, в том числе западных, также приглашались в Москву для участия в мероприятии. Большинство из них были аккредитованы в России на постоянной основе, отдельные представители иностранных СМИ специально прилетали в российскую столицу для участия в «Итогах года с Владимиром Путиным».

    Имя модератора пресс-конференции традиционно остается неизвестным до самого начала. Обычно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрывает имена ведущих накануне мероприятия.

    Напомним, в четверг официально стартовал сбор вопросов для ежегодной программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Ранее Кремль объявил дату прямой линии с Путиным.

    Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 350 тысяч.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 21:04 • Новости дня
    Путин назвал приоритеты ОДКБ

    Путин назвал укрепление обороноспособности приоритетом ОДКБ

    Путин назвал приоритеты ОДКБ
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин обозначил укрепление коллективной обороны и координацию действий в военной и военно-технической сферах в числе главных задач ОДКБ.

    Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета парламентской ассамблеи ОДКБ обозначил ключевые задачи для организации, передает РИА «Новости». «Мы видим приоритеты – это укрепление нашей обороноспособности, согласование наших политик в области военной деятельности и в области военно-технического взаимодействия», – заявил Путин.

    Путин отметил важность единства и координации усилий стран-участниц ОДКБ для эффективного противостояния вызовам безопасности.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует встретиться с членами Парламентской ассамблеи ОДКБ.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 21:32 • Новости дня
    Путин обновил состав СПЧ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о ротации состава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

    В обновленный состав вошли председатель «Союза семей военнослужащих России» Мария Большакова, советник Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Наталья Кравченко, ректор МПГУ Алексей Лубков, а также председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков, сообщается в Telegram-канале СПЧ

    Согласно указу, из состава Совета выведены Кирилл Вышинский (посмертно), Николай Иванов, Ирина Киркора, Роман Романов и Игорь Юргенс.

    Комментарии (2)
    8 декабря 2025, 17:10 • Новости дня
    Путин заявил о нехватке принятых мер для демографического развития в России
    Путин заявил о нехватке принятых мер для демографического развития в России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин констатировал, что предпринятые на сегодняшний день действия в демографической сфере не оказывают нужного эффекта.

    Президент России Владимир Путин признал, что существующих в стране мер поддержки демографической области пока недостаточно, говорится на сайте Кремля. На совете по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства заявил: «Уже принятых мер в сфере демографического развития, видимо, недостаточно».

    Он отметил, что негативная тенденция в этой сфере сохраняется, а рождаемость продолжает снижаться. По словам Путина, на ситуацию влияют как общемировые тренды, так и повторяющиеся демографические волны в истории страны.

    Глава государства подчеркнул, что негативная динамика связана в том числе с последствиями демографических волн середины и конца XX века.

    Он указал, что влияние на демографию оказывают также внешние вызовы.

    Путин напомнил о важности долгосрочной задачи – сбережения и преумножения народа России. Он подчеркнул, что несмотря на сложную обстановку и объективные трудности, необходимо сохранять ориентацию на рост рождаемости, поддержку семей с детьми и увеличение продолжительности здоровой жизни граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин поручил правительству унифицировать критерии поддержки многодетных семей с учетом различий по месту прописки родителей.

    Комментарии (13)
    8 декабря 2025, 17:39 • Новости дня
    Путин первой задачей правительства назвал перелом негативной демографической тенденции
    Путин первой задачей правительства назвал перелом негативной демографической тенденции
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал анализ и внедрение лучших демографических мер поддержки первой системной задачей для правительства и регионов в 2026 году.

    По его словам, регионы уже реализуют различные меры для повышения рождаемости, и необходимо выбрать наиболее эффективные из них, чтобы масштабировать на всю страну, сообщается на сайте Кремля.

    «Считаю нужным проанализировать демографические меры поддержки, которые действуют в регионах, выбрать из них лучшие и, не откладывая, тиражировать, в том числе на общенациональном уровне. На этой основе прошу правительства и коллег в субъектах федерации актуализировать региональные программы повышения рождаемости. Прошу правительства подготовить комплексные решения для перелома негативной демографической тенденции», – сказал Путин.

    Президент подчеркнул, что это ключевая задача как для реализации национальных проектов, так и для всей государственной политики.

    Ранее Путин заявил о нехватке принятых мер для демографического развития в России.

    Комментарии (10)
    8 декабря 2025, 23:12 • Новости дня
    Путин подписал указ о военных сборах для резервистов в 2026 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России утвердил проведение ежегодных военных сборов для граждан, находящихся в запасе, решение вступает в силу с сегодняшнего дня.

    Владимир Путин подписал указ о проведении военных сборов для граждан России, пребывающих в запасе, в 2026 году, передает ТАСС. В документе говорится о необходимости призвать резервистов на сборы в подразделения Вооруженных сил, войска Национальной гвардии, спасательные формирования МЧС, органы госохраны и ФСБ.

    Кроме того, правительству страны и властям регионов поручено обеспечить проведение мероприятий, связанных с организацией и реализацией этих сборов. Указ вступил в законную силу с момента публикации.

    Военные сборы для запасников ежегодно являются плановой мерой по поддержанию и совершенствованию боевой подготовки резервистов.

    Согласно установленной процедуре, Минобороны России готовит директиву, которая поступает в военкоматы для дальнейшей рассылки повесток. Этап оповещения граждан начинается после завершения всех формальных подготовок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин ввел возможность привлекать резервистов только внутри их регионов для охраны энергетики, транспорта и критически важных предприятий по указу главы государства.

    С октября в Росии вступил в силу закон, который делает проще получение воинских званий добровольцами в ходе спецоперации. Пребывающим в запасе и исполняющим обязанности по контракту о добровольном содействии воинское звание может быть присвоено без прохождения военных сборов.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 06:06 • Новости дня
    Симоньян подарила Путину вазу с надписью о воссоединении России с Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала кадры общения с президентом России Владимиром Путиным, которому подарила вазу с надписью о воссоединении России с Украиной.

    В пятницу в Индии состоялась церемония запуска нового телеканала RT India, который начал вещание из Нью-Дели 5 декабря. Саму трансляцию запустили Путин и Симоньян, передает РИА «Новости»

    В своем Telegram Симоньян опубликовала кадры общения с президентом. По словам Симоньян, она приобрела вазу с изображением гетмана Богдана Хмельницкого и памятной надписью: «325 лет воссоединения Украины с Россией» в магазине индийского винтажа. «Я не удержалась от того, чтобы ее купить и вам подарить. От нас, от телеканала», – сказала Симоньян, обращаясь к Путину, на что он поблагодарил ее: «Спасибо большое».

    Также Симоньян рассказала, что продавец не сразу понял значение надписи на вазе и уточнил, означает ли это, что воссоединение произойдет только через 325 лет. «Я бы хотел раньше», – приводит Симоньян слова продавца.

    «Мы тоже, говорю, работаем над этим», – пошутила она в ответ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время церемонии запуска вещания RT India Путин заявил, что запрет на вещание RT в ряде стран обусловлен страхом перед правдивой информацией. В ноябре президент отметил, что телеканал RT является единственной точкой опоры России за границей.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 15:28 • Новости дня
    Кремль анонсировал вручение Путиным Героям России медалей «Золотая Звезда»

    Кремль: Путин во вторник вручит медали «Золотая Звезда» Героям России

    Tекст: Валерия Городецкая

    В День Героев Отечества, 9 декабря, президент Владимир Путин вручит медали «Золотая Звезда» Героям России, сообщил Кремль.

    По информации из Telegram-канала Кремля, торжественная церемония пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, куда приглашены более 200 человек – как военных, так и гражданских, отмеченных за проявленные мужество и героизм.

    В числе участников – Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награжденные по меньшей мере тремя орденами Мужества.

    В июле Путин провел встречу с вдовой погибшего заместителя главкома Военно-морского флота Михаила Гудкова и передал ей вторую медаль «Золотая Звезда», которой офицер был награжден посмертно.

    В августе в Национальном центре управления обороной отличившиеся участники спецоперации на Украине получили медали «Золотая Звезда» за проявленные мужество и героизм.

    В июле министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 14:02 • Новости дня
    Песков сообщил о напряженной по рабочему графику неделе Путина

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин проведет рабочую неделю в Москве после успешного визита в Индию, его график на ближайшие дни будет особенно плотным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Рабочая неделя у главы государства будет весьма напряженной, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков на брифинге отметил, что Владимир Путин находится в Москве и работает в Кремле. По его словам, визит Путина в Индию был очень успешным, после чего президент вернулся в российскую столицу.

    Песков подчеркнул, что сегодня для Путина начинается насыщенная рабочая неделя с большим количеством мероприятий и встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин в понедельник планирует провести Совет по стратегическому развитию. Путин также намерен встретиться с членами Парламентской ассамблеи ОДКБ.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин призвал создать глобально конкурентные отечественные технологии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Результаты национальных проектов в сфере технологического лидерства должны заключаться не только в импортозамещении, а в разработке собственных оригинальных решений, конкурентоспособных на мировом рынке, заявил президент России Владимир Путин.

    По словам президента, решение этой задачи не ограничивается компетенцией отдельных профильных ведомств, а становится общенациональной задачей.

    «В реализации этих целей должны участвовать все уровни власти, научно-исследовательские организации и университеты, малый и средний бизнес, институты развития», – подчеркнул Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Стратегические проекты в технологической сфере требуют объединения усилий и консолидации экспертного, административного и научного потенциала страны, добавил президент.

    Ранее Путин назвал 2025 год определяющим для технологического развития России.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 13:33 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с Советом Парламентской ассамблеи ОДКБ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен встретиться с членами Парламентской ассамблеи ОДКБ, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Путин в Кремле примет находящихся в Москве членов Парламентской ассамблеи ОДКБ, а также глав парламентов и палат парламентов, цитирует Пескова ТАСС.

    В ноябре Путин провел официальные переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, а также встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и принял участие в саммите ОДКБ.

    Комментарии (0)
