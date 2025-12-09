Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину из-за смерти посла Мацегоры

Tекст: Денис Тельманов

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что восьмого декабря Ким Чен Ын отправил телеграмму президенту России, выражая соболезнования в связи с уходом из жизни российского посла в КНДР Александра Мацегоры.

В сообщении отмечается, что Ким Чен Ын от себя лично и от имени правительства КНДР выразил глубокие соболезнования руководству России, семье скончавшегося дипломата и российскому посольству.

В тексте телеграммы подчеркивается вклад Мацегоры в развитие корейско-российских отношений более трех десятков лет.

Ким Чен Ын отметил, что Мацегора был близким другом корейского народа и посвятил свою энергию укреплению союзнических связей между двумя странами.

Лидер КНДР добавил, что смерть посла Мацегоры произошла в период особой исторической важности для корейско-российских отношений и стала большой потерей не только для России, но и для самого Ким Чен Ына и народа КНДР.

Он подчеркнул, что память о Мацегоре как о символе дружбы двух государств останется навечно, и пожелал семье покойного утешения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел КНДР направила Сергею Лаврову соболезнования в связи с кончиной российского посла Александра Мацегоры.

Российский МИД сообщил о смерти чрезвычайного и полномочного посла России в КНДР Александра Мацегоры в возрасте 70 лет.

