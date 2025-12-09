В КНДР выразили соболезнования в связи со смертью посла России Мацегоры

Tекст: Денис Тельманов

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи передала соболезнования Сергею Лаврову по случаю смерти посла России в Пхеньяне Александра Мацегоры, передает ТАСС.

В телеграмме, направленной 8 декабря, министр подчеркнула, что Мацегора был способным и опытным дипломатом, внесшим значительный вклад в развитие дружбы между двумя странами.

Она добавила, что Мацегора был близким другом корейского народа, а его уход является большой утратой для обеих стран.

Имя российского посла, по ее словам, останется в памяти как ценный пример для будущих поколений дипломатов.

Министерство иностранных дел России сообщило, что Мацегора скончался 6 декабря 2025 года на 71-м году жизни.

Александр Мацегора занимал должность посла России в КНДР с декабря 2014 года, а за свою карьеру был удостоен ряда российских и северокорейских государственных наград, в том числе ордена Дружбы и ордена Александра Невского.

