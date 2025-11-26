ЦБ призвал МФО прекратить навязывание дополнительных услуг клиентам

Tекст: Денис Тельманов

ЦБ обратился к микрофинансовым организациям с призывом полностью отказаться от практики навязывания клиентам дополнительных услуг, передает ТАСС.

Руководитель службы по защите прав потребителей Михаил Мамута сообщил о заметном росте жалоб на такие действия в 2025 году. Он подчеркнул, что рост обращений связан как с самим навязыванием услуг, так и с возвратом средств за уже оплаченные, но ненужные услуги.

В ходе выступления на XXIV Национальной конференции по микрофинансированию Мамута отметил: «Я очень искренне хочу вас призвать максимально быстро эти практики искоренить, потому что это как раз и вызывает рост недовольства и недоверия». Он напомнил, что подобная проблема с банками уже была решена – они прекратили навязывать ненужные опции.

По словам Мамуты, финансовый рынок должен в ближайшее время завершить доработку базового стандарта, регулирующего процесс продажи дополнительных услуг. Регулятор планирует утвердить этот документ до конца текущего года.

Он также заявил, что Банк России не исключает ужесточения надзорных мер в случае задержек. «Если мы увидим какое-то торможение на этом пути, то будем более жестко использовать надзорные полномочия, потому что эти практики очевидно антиклиентские», – добавил Мамута.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти планируют установить запрет для микрофинансовых организаций на выдачу более двух дорогих займов одному гражданину одновременно.

В стране планируют ввести трехдневный период охлаждения при оформлении микрозаймов для борьбы с необдуманными решениями. Лимит по займам для бизнеса будут увеличивать. Субъекты МСП и самозанятые смогут получить льготный период по кредиту раз в пять лет на срок до шести месяцев.