Депутат Аксаков: С 2026 года россияне не смогут взять более одного кредита в МФО
В России планируется ограничить выдачу микрозаймов и ввести трехдневный период охлаждения, чтобы защитить россиян от необдуманных финансовых решений, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Все инициативы Центробанка по ограничению микрозаймов, включая запрет на получение более одного займа одновременно, уже внесены в Госдуму, заявил Аксаков в беседе с «Известиями».
Если у гражданина будет действующий непогашенный микрозайм, МФО откажет ему в новом займе.
С 2026 года вводится период охлаждения в течение трех дней после оформления микрозайма, чтобы заемщик мог обдумать решение и отказаться от займа без последствий. Кроме того, максимальный уровень переплаты по микрозаймам уменьшится со 130% до 100%.
Парламентарий подчеркнул, что эти меры согласованы с участниками рынка и ведомствами.
Ограничения могут стимулировать рост теневого кредитования, поэтому власти планируют запретить рекламу нелегальных кредиторов и усилить контроль в этой сфере.
В апреле глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор настаивает на усилении требований к микрофинансовым организациям (МФО), это нужно, чтобы граждане не уходили в «долговую спираль».