Песков сообщил о зарубежных визитах Путина в следующем году

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин в новом году совершит целый ряд зарубежных визитов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». «Там целый ряд визитов. Я сейчас не буду прям сразу анонсировать. График есть», – заявил Песков журналистам, отметив, что детали поездок пока не раскрываются.

По словам Пескова, Кремль также ожидает приезд гостей из других стран – это уже запланировано, и визиты иностранцев в Россию будут проходить в течение предстоящего года. Говоря о начале года, пресс-секретарь подчеркнул, что российский президент будет работать в привычном интенсивном ритме.

Песков уточнил, что первые дни нового года в графике Путина будут такими же насыщенными, как и последние дни уходящего. Хотя пока конкретные мероприятия не зафиксированы официально, он выразил уверенность, что существенные события обязательно появятся в ближайшее время.