Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Путин поздравил Абхазию с Днем победы и независимости
Путин поздравил жителей Абхазии с Днем победы и независимости
Президент России Владимир Путин направил поздравление гражданам Абхазии по случаю Дня победы и независимости республики, отметив успехи стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.
Приветствие президента России Владимира Путина по случаю Дня победы и независимости Абхазии зачитал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко на торжествах в Сухуме, передает ТАСС.
В поздравлении Путин подчеркнул, что этот праздник символизирует мужество и стойкость народа Абхазии, отметив успешное развитие отношений между Россией и Абхазией в духе союзничества и стратегического партнерства.
«Отношения между нашими странами успешно развиваются в духе союзничества и стратегического партнерства. Уверен, что мы будем и впредь наращивать сотрудничество на всех направлениях, а также конструктивное взаимодействие в обеспечении региональной безопасности и стабильности», – сказано в приветствии Путина.
День победы и независимости отмечается в Абхазии в честь окончания Отечественной войны народа Абхазии, завершившейся 30 сентября 1993 года. В этот день вооруженные силы республики выдворили с территории войска госсовета Грузии и водрузили государственный флаг на границе по реке Ингур. В ходе грузино-абхазской войны с абхазской стороны погибли около 3 тыс. человек, до 5 тыс. получили ранения, до 200 человек считаются пропавшими без вести.
Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко прибыл в Абхазию для участия в праздничных мероприятиях ко Дню Победы и Независимости республики.
В Сухуме прошла торжественная церемония возложения цветов к Мемориалу погибшим в Парке Славы.