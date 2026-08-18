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В Кремле исключили заморозку конфликта на Украине по линии фронта
Ушаков заявил о невозможности заморозки СВО по линии фронта
Российская сторона категорически отвергает вариант приостановки боевых действий на текущей линии соприкосновения, настаивая на долгосрочном мирном урегулировании, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Позиция Москвы по ситуации на Украине не допускает заморозки конфликта по линии фронта, заявил «Вестям» помощник президента России Юрий Ушаков.
«Вы знаете нашу позицию, она исключает это», – подчеркнул Ушаков, отвечая на вопрос о возможности остановки боевых действий на текущих позициях сторон.
Ранее российские власти неоднократно подтверждали готовность к мирному урегулированию. При этом подчеркивалось, что речь должна идти о прочном мире, а не о временной паузе. По словам президента России Владимира Путина, краткосрочная остановка конфликта может быть использована Киевом для перевооружения армии и подготовки террористических актов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров также исключил возможность остановки конфликта без долгосрочного урегулирования.
Ранее Юрий Ушаков сообщал о согласии Москвы на американскую инициативу о временном перемирии для обмена пленными. А в конце прошлого года он подтвердил открытость российской стороны к поиску компромиссных решений.