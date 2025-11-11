Госдума одобрила закон о налоговых стимулах для долгосрочных сбережений

Tекст: Валерия Городецкая

Документ создает стимулы для работодателей участвовать в формировании долгосрочных накоплений своих работников, передает РИА «Новости». Расходы на софинансирование этих накоплений в пределах 12% от размера оплаты труда каждого работника можно будет вычесть из базы по налогу на прибыль, и они не будут облагаться страховыми взносами.

ПДС действует в России с 2024 года. Россияне, участвующие в программе, могут заключить с НПФ или управляющей компанией договор долгосрочных сбережений и в течение десяти лет получать государственное софинансирование своих взносов в размере до 36 тыс. рублей в год. Кроме того, участники программы в настоящее время имеют право на вычет по НДФЛ с суммы взносов до 400 тыс. рублей в год.

В новом законе уточняется, что минимальный срок накоплений для получения вычетов теперь будет определяться исходя из даты обращения гражданина за выплатой, а не из факта наступления оснований для ее назначения. Кроме того, при переводе всех средств со счета долгосрочных сбережений в новый договор будет засчитываться срок действия старого договора, прекращенного в связи с таким переводом.

Вычет по НДФЛ по всем продуктам долгосрочных сбережений увеличивается с 400 тыс. до 500 тыс. каждому родителю в случае внесения ими взносов по таким продуктам в пользу своих детей. При этом возраст ребенка не должен превышать 18 лет или 24 года, если он учится очно. Таким образом, максимальная сумма вычета для семьи составит 1 млн рублей. Помимо этого, выплаты в рамках ПДС будут облагаться НДФЛ по ставкам 13% или 15%, в зависимости от суммы налоговых баз. Более высокие прогрессивные ставки подоходного налога применяться не будут. Таким образом, выравниваются условия налогообложения долгосрочных сбережений с другими продуктами: страховыми и пенсионными выплатами, а также доходами от инвестиций на ИИС.

Владельцам старых договоров страхования жизни сроком больше пяти лет будет предоставлен выбор: применять прежний порядок налогообложения или не платить НДФЛ с выплаты, превышающей сумму уплаченных взносов, в пределах 30 млн рублей.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки.

