Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.
Владимир Соловьев публично извинился перед Викторией Боней
Журналист Владимир Соловьев признал свою неправоту и чрезмерную эмоциональность после недавних резких высказываний в адрес блогера Виктории Бони.
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы «Соловьев LIVE» принес извинения Виктории Боне. Запись трансляции стала доступна пользователям в социальной сети «ВКонтакте».
«Да, конечно, я должен извиниться. (...) Конечно, я был слишком эмоционален», – заявил ведущий. Он отметил, что ему следовало более строго контролировать свои слова во время прямого эфира.
Журналист также категорически отверг последовавшие обвинения в женоненавистничестве. Соловьев подчеркнул, что считает странным называть его главным мизогином страны, поскольку в его передачах участвует множество женщин, к которым он всегда относится с огромным уважением.
Ранее девушка записала видеообращение к президенту России по вопросам экологии, после чего журналист предложил признать ее иностранным агентом. Соловьев пояснил, что его возмутили слова Бони о страхе россиян перед главой государства. Он подчеркнул, что в действительности народ любит Владимира Путина, а не боится его.
В ходе эфира ведущий также пообещал оказать финансовую поддержку Анапе, где от выбросов нефтепродуктов пострадали сотни птиц. Журналист уточнил, что пожертвует на спасение животных исключительно личные сбережения. Он решил не задействовать ресурсы своего благотворительного фонда, поскольку эта организация и так много помогает.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил внимание властей к видеообращению Виктории Бони.
Ранее на блогера завели административный протокол за пропаганду наркотиков в интернете.