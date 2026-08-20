Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.0 комментариев
Онищенко назвал глупостью идею отмены домашних заданий
Академик РАН Онищенко выступил против отмены домашних заданий в школах
Призывы полностью избавить учеников от домашних заданий назвали очевидной глупостью, поскольку без самостоятельной работы дети не смогут закрепить пройденный в школе материал, отметил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко назвал очевидной глупостью предложения отказаться от домашних заданий в школах, передает РИА «Новости». Свое мнение он высказал в ходе пресс-конференции.
«Много лихих заявлений мы слышим: давайте откажется от домашних заданий. Это, конечно, очевидная глупость», – заявил ученый в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
По словам эксперта, весь образовательный процесс исторически базируется на классической схеме. В классе педагоги объясняют детям новый материал, а дома ученики должны его самостоятельно закреплять посредством выполнения заданных уроков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал самостоятельную работу дома важнейшим элементом обучения.
В июле Министерство просвещения анонсировало обучение первоклассников без домашних заданий.