«Росатом» расширяет международные образовательные проекты для подготовки кадров атомной отрасли

Tекст: Вера Басилая

Тренинг «Энергия ответственного лидерства» прошел 25 июня в Обнинском институте атомной энергетики НИЯУ «МИФИ». Его участниками стали более 50 иностранных студентов и выпускников опорных вузов «Росатома». В ходе мероприятия они определили ключевые компетенции лидеров атомной отрасли будущего и обсудили инструменты их развития, работая в международных командах., передает Росатом.

С мотивационным выступлением перед участниками выступил заместитель генерального директора по маркетингу и стратегическому сотрудничеству компании «Русатом Международная сеть» Виталий Ган. Он рассказал о подходах «Росатома» к развитию нового поколения специалистов и международному сотрудничеству в сфере подготовки кадров.

Своим опытом также поделились выпускники опорных вузов госкорпорации из Намибии, Узбекистана, Вьетнама и других стран, выступившие модераторами рабочих групп.

Заместитель председателя по кадрам в сфере науки и технологий Национального агентства исследований и инноваций Индонезии (BRIN) Эди Гири Рахман Путра подчеркнул важность комплексного развития специалистов. «Успешное развитие атомной отрасли в любой стране начинается с увлеченных своим делом специалистов. Для них развитие не только профессиональных, но и личностных качеств – это фундамент высоких результатов на благо процветания своей страны», – сказал он.

Представитель проектного офиса по развитию образования и международному сотрудничеству госкорпорации «Росатом» Вера Упирова отметила, что современный лидер атомной отрасли должен сочетать сразу несколько ключевых компетенций. «Лидер в атомной отрасли – это не просто руководитель. Это человек, который сочетает в себе три редких качества: глубокую техническую экспертизу, бескомпромиссную приверженность безопасности и стратегическое видение, способное двигать инновации через границы и культуры. Такие лидеры не рождаются – их воспитывают. И "Росатом" создает для этого глобальную экосистему, от университетской скамьи до международных платформ», – отметила она.

Еще одним итогом форума стало подписание соглашения между «Росатомом» и Технической академией госкорпорации о сотрудничестве в рамках развития проекта «Обнинск Тех». Документ предусматривает совместную работу в научной, образовательной и социальной сферах, развитие кадрового потенциала атомной отрасли, создание новых образовательных программ и укрепление международного статуса центра. Соглашение также предполагает организацию стажировок и исследовательских практик для студентов, проведение олимпиад, мастер-классов, вебинаров и конференций, а также разработку новых программ дополнительного профессионального образования, включая англоязычные курсы и подготовку преподавателей.

Заместитель генерального директора по персоналу «Росатома» Татьяна Терентьева отметила, что проект уже стал важной частью международной образовательной системы госкорпорации. «Проект “Обнинск Тех” призван стать точкой притяжения талантливой молодежи со всего мира. Мы создаем систему ядерного образования для обеспечения устойчивого развития атомной отрасли и подготовки персонала и формируем технологическую элиту, обученную на основе российских образовательных стандартов и технологий. Иностранные студенты учатся по атомным и смежным специальностям в 30 партнерских вузах "Росатома" – это более 2400 человек из 65 стран мира. И важную роль в экспорте образования играет "Обнинск Тех". В портфеле проекта сейчас 24 образовательные программы, разработанные совместно с ведущими российскими и зарубежными университетами. Сотрудничество в этом направлении и с Технической академией "Росатома" позволит включить полный цикл подготовки кадров для атомной отрасли, внедрять передовые технологии обучения и укреплять позиции госкорпорации на глобальном рынке ядерного образования», – сказала Терентьева.

По словам ректора Технической академии «Росатома» Юрия Селезнева, соглашение позволит расширить международные образовательные возможности академии. «Это соглашение задает вектор дальнейшего развития Технической академии "Росатома" как международного образовательного хаба. Мы сможем не только расширить перечень учебных программ на иностранных языках, но и обеспечить реальную практико-ориентированную подготовку на объектах отрасли. Это усилит наше взаимодействие с зарубежными партнерами и сделает обучение в России еще более привлекательным для иностранных специалистов», – заявил Селезнев.

Ранее президент Владимир Путин заявил о лидерстве России в мировой атомной энергетике.