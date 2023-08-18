Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.7 комментариев
В Госдуме призвали наказать блогера Ивлееву за блюдо из морской свинки
Депутат Госдумы Бурматов обвинил Ивлееву в пропаганде жестокого обращения с животными за блюдо из морской свинки
Выпуск шоу Насти Ивлеевой Agent Show, в котором блогер предложила съесть своей гостье сваренную морскую свинку – пропаганда жестокого обращения с животными, которое требует наказания, заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
По его словам, для людей, в массовом представлении, морская свинка – это не стейк и не сосиска, не котлета, а это домашнее животное. «Она с таким же успехом могла сожрать хомяка, кошку, собаку», – заявил Бурматов.
Депутат считает, что подобные вещи должны расцениваться именно как пропаганда жестокого обращения с животными, а Ивлеевой надо «включать башку», когда выходит на огромную аудиторию, и осознавать свою ответственность, передает «Газета.Ru».
Бурматов добавил, что блогера не смогут привлечь к ответственности за съеденную морскую свинку, нет такой нормы в законе, но Ивлеевой может грозить отношение аудитории как к «не очень умному человеку».
Он считает, что если даже ты не сам убил, зарезал или сварил, но выкладываешь это, а значит – создаешь условия, которые могут сподвигнуть на жестокое обращение с животными, и должен за это ответить. По словам депутата, он направил в правительство законопроект о введении ответственности за пропаганду жестокого обращения с животными.
Между тем пользователи раскритиковали выпуск шоу Ивлеевой с Аленой Жигаловой, в котором гостья съела сваренную морскую свинку, и обвинили блогера в жестоком обращении с животными.
Позже этот выпуск Agent Show с Жигаловой был удален из Сети. Ивлеева в своих социальных сетях извинилась перед аудиторией. Ранее ФНС начала проверку в отношении блогера Насти Ивлеевой, заподозрив ее в неуплате налогов.