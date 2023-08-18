В Госдуме призвали наказать блогера Ивлееву за блюдо из морской свинки

Депутат Госдумы Бурматов обвинил Ивлееву в пропаганде жестокого обращения с животными за блюдо из морской свинки

Tекст: Вера Басилая

По его словам, для людей, в массовом представлении, морская свинка – это не стейк и не сосиска, не котлета, а это домашнее животное. «Она с таким же успехом могла сожрать хомяка, кошку, собаку», – заявил Бурматов.

Депутат считает, что подобные вещи должны расцениваться именно как пропаганда жестокого обращения с животными, а Ивлеевой надо «включать башку», когда выходит на огромную аудиторию, и осознавать свою ответственность, передает «Газета.Ru».

Бурматов добавил, что блогера не смогут привлечь к ответственности за съеденную морскую свинку, нет такой нормы в законе, но Ивлеевой может грозить отношение аудитории как к «не очень умному человеку».

Он считает, что если даже ты не сам убил, зарезал или сварил, но выкладываешь это, а значит – создаешь условия, которые могут сподвигнуть на жестокое обращение с животными, и должен за это ответить. По словам депутата, он направил в правительство законопроект о введении ответственности за пропаганду жестокого обращения с животными.

Между тем пользователи раскритиковали выпуск шоу Ивлеевой с Аленой Жигаловой, в котором гостья съела сваренную морскую свинку, и обвинили блогера в жестоком обращении с животными.

Позже этот выпуск Agent Show с Жигаловой был удален из Сети. Ивлеева в своих социальных сетях извинилась перед аудиторией. Ранее ФНС начала проверку в отношении блогера Насти Ивлеевой, заподозрив ее в неуплате налогов.