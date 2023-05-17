Стало известно о начале проверки налоговой в отношении блогера Ивлеевой

РГ: Налоговая начала проверку в отношении блогера Ивлеевой

ФНС начала проверку в отношении блогера Насти Ивлеевой, заподозрив ее в неуплате налогов, сообщили источники.

ФНС, по данным Telegram-канала «Финансовый караульный», рассылает требования предоставить данные по сделкам всем контрагентам, которые в течение 2020-2022 годов заказывали услуги у компаний Ивлеевой.

Речь идет в первую очередь о рекламе. Письма от ведомства с таким запросом получили уже более 20 рекламных агентств, передает «Российская газета».

В 2021 году Ивлеева стала самым богатым блогером страны, по данным Forbes, с доходом 2,7 млн долларов в год.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что ФНС начала блокировать счета блогеров за неуплату налогов.