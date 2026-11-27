Израиль допустил Flydubai к полетам с 3 декабря

Tекст: Игорь Иножарский

Спецслужбы «Шабак» и «Моссад» и Совет национальной безопасности Израиля утвердили договоренности, позволяющие эмиратской авиакомпании Flydubai вернуться на израильский рынок, пишет Ynet. Основные положения плана представила министр транспорта Мири Регев на совещании под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По текущему плану полеты могут возобновиться уже 3 декабря, однако окончательная дата остается за самой авиакомпанией.

Израиль также ожидает финального одобрения рейсов своих авиакомпаний в ОАЭ – оно ожидается в первом квартале 2027 года. На совещании чиновники сообщили о прогрессе переговоров с ОАЭ о возобновлении полетов в Дубай и Абу-Даби.

Тридцатого сентября рейс Flydubai в Израиль со 174 пассажирами, среди которых были 27 детей, стал целью попытки теракта со стороны второго пилота – гражданина Омана Хумама аль-Хамами. Командир экипажа Смит Маччар получил тяжелые ранения, капитан, израильские пассажиры и сотрудники безопасности помогли предотвратить катастрофу, и самолет благополучно приземлился в аэропорту Табук в Саудовской Аравии.

Расследование выявило нарушения ранее согласованных мер безопасности, а также недостатки в координации и обмене информацией между израильскими ведомствами. В мае 2024 года госконтролер Матаньяху Энглман опубликовал доклад о серьезных дефицитах в сфере безопасности международной гражданской авиации, одной из главных рекомендаций стала межведомственная проверка под руководством Совета национальной безопасности. Управление налогов Израиля подтвердило, что неоднократно призывало Минтранс расширить доступ к национальной системе проверки пассажиров еще до попытки атаки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник эмиратская авиакомпания Flydubai объявила о возобновлении рейсов в Израиль в начале декабря после нападения второго пилота на командира самолета. В октябре генеральный прокурор ОАЭ Хамад аш-Шамси обнародовал признательные показания второго пилота Flydubai о попытке теракта на рейсе в Израиль. После атаки на капитана лайнера Flydubai премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мог отдать приказ на уничтожение самолета, истребители ВВС Израиля подняли в воздух.