NBC: Десятки мертвых птиц выбросило на пляжи около Нью-Йорка

Tекст: Александра Юдина

Десятки мертвых птиц были найдены на пляжах и во дворах жителей округа Саффолк на Лонг-Айленде, передает РИА «Новости».

Власти подозревают, что причиной гибели стал птичий грипп.

В департаменте охраны окружающей среды штата Нью-Йорк отмечают, что массовая гибель птиц, скорее всего, связана с птичьим гриппом.

По данным американских властей, птичий грипп уже затронул 23 млн птиц по всей стране. Также американский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщает о 68 подтвержденных случаях заболевания среди людей в США.

В конце января в США зафиксировали вспышку туберкулеза с летальными исходами.