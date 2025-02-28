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NBC: Десятки мертвых птиц выбросило на пляжи около Нью-Йорка
Власти Нью-Йорка обеспокоены массовой гибелью птиц, обнаруженных на пляжах Лонг-Айленда, власти подозревают птичий грипп, сообщает NBC.
Десятки мертвых птиц были найдены на пляжах и во дворах жителей округа Саффолк на Лонг-Айленде, передает РИА «Новости».
Власти подозревают, что причиной гибели стал птичий грипп.
В департаменте охраны окружающей среды штата Нью-Йорк отмечают, что массовая гибель птиц, скорее всего, связана с птичьим гриппом.
По данным американских властей, птичий грипп уже затронул 23 млн птиц по всей стране. Также американский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщает о 68 подтвержденных случаях заболевания среди людей в США.
В конце января в США зафиксировали вспышку туберкулеза с летальными исходами.