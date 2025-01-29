Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.0 комментариев
В США зафиксировали вспышку туберкулеза с летальными исходами
Крупная вспышка туберкулеза в Канзасе привела к десяткам заболевших и смертям
В американском городе Канзас одноименного штата зарегистрирована серьезная вспышка туберкулеза, которая уже унесла жизни как минимум двух человек и привела к десяткам заражений, сообщает канал CNN.
В Канзас-Сити зафиксирована вспышка туберкулеза, приведшая к десяткам заболеваний и по меньшей мере двум смертям. По данным департамента здравоохранения Канзаса, первое заболевание было зарегистрировано в январе 2024 года, сообщает РИА «Новости».
Представитель департамента здравоохранения и окружающей среды Джилл Броно отметила: «Эта вспышка все еще продолжается, а это значит, что случаев может быть больше». На сегодня, по данным телеканала, лечение от активного туберкулеза прошли не менее 67 человек, а 79 человек являются носителями скрытой формы заболевания.
Однако причины вспышки пока остаются неизвестными. Местные власти продолжают расследование, но официальных заявлений о причинах не поступало.
Напомним, в конце прошлого года губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение для усиления мер борьбы с птичьим гриппом.
Между тем на Украине в ряды вооруженных сил мобилизуются люди с ВИЧ и открытой формой туберкулеза, а также пациенты с другими тяжелыми заболеваниями. Пророссийское подполье Херсона сообщило о вспышке туберкулеза с летальными исходами в двух бригадах ВСУ, куда ранее прибыло пополнение из числа инфицированных заключенных.