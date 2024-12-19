В Калифорнии объявили режим ЧС из-за птичьего гриппа

Tекст: Мария Иванова

Ньюсом объявил чрезвычайное положение в штате из-за вспышки птичьего гриппа, передает ТАСС.

Это решение направлено на ускорение и оптимизацию ответных мер на инфекцию, которая была обнаружена у коров на фермах в Южной Калифорнии. Чрезвычайное положение предоставит дополнительную гибкость местным агентствам в борьбе с заболеванием.

Офис губернатора сообщает, что в Калифорнии не зарегистрировано случаев передачи птичьего гриппа от человека к человеку. Большинство инфицированных контактировали с зараженными животными. По словам Ньюсома, несмотря на низкий риск для населения, принимаются необходимые шаги для предотвращения распространения вируса. В штате уже создана крупнейшая в стране система тестирования и наблюдения.

Птичий грипп впервые был обнаружен в США в январе 2022 года в Южной Каролине, затем в июле того же года в Калифорнии. В марте 2024 года случаи инфекции у коров были зафиксированы в Техасе и Канзасе. Всего подтвержден 61 случай заражения среди людей в семи штатах, из них 34 в Калифорнии. В августе грипп был обнаружен еще в 13 штатах.

Ранее на Камчатке ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за вспышки высокопатогенного птичьего гриппа на птицефабрике «Пионерское».

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о значительной угрозе вируса гриппа птиц из-за его способности переходить между видами.