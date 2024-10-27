Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.0 комментариев
Чрезвычайную ситуацию объявили на Камчатке из-за птичьего гриппа
Режим ЧС введен на Камчатке из-за птичьего гриппа на птицефабрике «Пионерское»
На Камчатке введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за вспышки высокопатогенного птичьего гриппа на птицефабрике «Пионерское».
На Камчатке введен режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике «Пионерское», сообщает РИА «Новости». Министр по чрезвычайным ситуациям региона, Сергей Лебедев, подтвердил, что это единственное предприятие в крае, где был обнаружен высокопатогенный вирус.
Чрезвычайная ситуация охватывает Петропавловск-Камчатский и Елизовский район. Лебедев отметил, что все необходимые меры по локализации вспышки уже предпринимаются. Власти региона активно работают над предотвращением дальнейшего распространения вируса, чтобы защитить здоровье населения и минимизировать ущерб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае этого года на Камчатке уже фиксировали вспышку птичьего гриппа, что привело к падежу значительной части поголовья птицы. В сентябре правительство России запретило ввоз птицы из ряда стран из-за опасности распространения вируса. На Камчатке власти установили защитные зоны вокруг пораженных ферм в радиусе 5 километров для предотвращения дальнейшего распространения вируса.