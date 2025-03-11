Сийярто сообщил о возобновлении поставок нефти в Венгрию

Поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» из России возобновлены

Tекст: Денис Тельманов

Поставки нефти в Венгрию из России по трубопроводу «Дружба» возобновлены, сообщает ТАСС. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что повреждения, вызванные атакой украинского беспилотника, устранены российским системным оператором.

«Российский системный оператор устранил ущерб, нанесенный атакой украинского беспилотника, и транспортировка сырой нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» возобновилась», – написал Сийярто на своей странице в Facebook* (запрещен в России, принадлежит компании Meta*, признанной в РФ экстремистской).

Это заявление последовало после того, как ранее сообщалось о повреждениях на участке трубопровода, ведущего в Венгрию, в результате нападения с использованием беспилотных летательных аппаратов. Восстановление работы «Дружбы» произошло в краткие сроки благодаря предпринятым мерам по устранению последствий атаки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральный штаб украинских Вооруженных сил взял на себя ответственность за нападение беспилотных летательных аппаратов на нефтепровод «Дружба».

Поставки нефти в Венгрию через трубопровод «Дружба» временно прекратились после удара украинского беспилотника по измерительной станции.

Венгрия добилась вывода из-под санкций Евросоюза инструментов для обслуживания нефтепровода «Дружба», что обеспечило его дальнейшую работоспособность, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в связи с подготовкой в Брюсселе 16-го пакета санкций против России.