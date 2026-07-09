Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.6 комментариев
Церемония погребения Али Хаменеи завершилась в Мешхеде
В Мешхеде, родном городе погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, завершилась церемония погребения, его тело захоронили в мавзолее Имама Резы, сообщают информационные агентства.
Из-за огромного числа желающих проститься с Хаменеи организаторам траурной процессии пришлось в последний момент изменить маршрут к мавзолею. Похоронный кортеж с телом лидера не смог доехать до усыпальницы, поэтому для доставки гроба задействовали вертолет, передает ТАСС.
На территории усыпальницы над Хаменеи и членами его семьи, погибшими вместе с ним, был прочитан намаз в присутствии сотен тысяч паломников. После этого состоялась официальная церемония погребения в узком кругу, куда журналистов уже не допустили.
Как писала газета ВЗГЛЯД, церемонии прощания и похорон погибшего бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи начались 3 июля.
В Тегеране тела Хаменеи и членов его семьи доставили во внутренний двор религиозного комплекса Мосалла имама Хомейни для прощания.
В мавзолее Имама Хомейни в Тегеране траурные мероприятия в память о духовном лидере Ирана Али Хаменеи стартовали при усиленных мерах безопасности и участии делегаций со всего мира.