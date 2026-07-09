Церемония погребения Али Хаменеи завершилась в Мешхеде

Tекст: Антон Антонов

Из-за огромного числа желающих проститься с Хаменеи организаторам траурной процессии пришлось в последний момент изменить маршрут к мавзолею. Похоронный кортеж с телом лидера не смог доехать до усыпальницы, поэтому для доставки гроба задействовали вертолет, передает ТАСС.

На территории усыпальницы над Хаменеи и членами его семьи, погибшими вместе с ним, был прочитан намаз в присутствии сотен тысяч паломников. После этого состоялась официальная церемония погребения в узком кругу, куда журналистов уже не допустили.

Как писала газета ВЗГЛЯД, церемонии прощания и похорон погибшего бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи начались 3 июля.

В Тегеране тела Хаменеи и членов его семьи доставили во внутренний двор религиозного комплекса Мосалла имама Хомейни для прощания.

В мавзолее Имама Хомейни в Тегеране траурные мероприятия в память о духовном лидере Ирана Али Хаменеи стартовали при усиленных мерах безопасности и участии делегаций со всего мира.