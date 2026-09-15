В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: почему это русские? – следует единственный ответ: «Потому».0 комментариев
Российский моряк пропал без вести у побережья Дубая
Моряк из России пропал после повреждения судна у берегов Дубая
Российский моряк пропал без вести после повреждения судна у берегов Дубая, генконсульство следит за ситуацией, сообщил генконсул России в Дубае Максим Владимиров.
Российский гражданин исчез после инцидента на судне в территориальных водах Объединенных Арабских Эмиратов, передает РИА «Новости».
Генконсул России в Дубае Максим Владимиров подчеркнул, что дипломаты внимательно отслеживают ситуацию.
«По информации генерального консульства, российский гражданин, являющийся членом экипажа судна, в настоящее время числится пропавшим без вести. Продолжаются мероприятия по установлению его местонахождения», – заявил дипломат.
Владимиров добавил, что судно получило серьезные повреждения. Доступ во внутренние помещения, где мог находиться пропавший, пока закрыт. Власти принимают меры для стабилизации корабля и предотвращения крена, а также решают вопрос о буксировке в сухой док.
Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее в Черном море после атаки беспилотников исчез капитан танкера «Армада Лидер».
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