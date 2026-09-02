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Российским всадникам вернули право выступать с национальным флагом
Международная федерация конного спорта сняла ограничения с российских спортсменов, разрешив им выступать на соревнованиях с национальным флагом и гимном.
Совет Международной федерации конного спорта принял решение снять ограничения с отечественных спортсменов, сообщила пресс-служба Федерации конного спорта России.
Помимо этого, на территории страны разрешили проводить соревнования под эгидой международной организации. Новые правила вступят в силу с 5 октября, передает ТАСС.
Для участия в международных стартах спортсменам необходимо в полном объеме выполнять действующие минимальные квалификационные требования. Исключений или освобождений от их выполнения не предусмотрено. Международная федерация конного спорта совместно с Международным агентством по тестированию разработают план антидопингового тестирования россиян.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Международная федерация конного спорта допустила российских всадников к командным турнирам.
В августе Международная федерация скейтбординга и роллер-спорта сняла ограничения на использование национальной символики.
В июле Европейский гимнастический союз утвердил участие отечественных спортсменов в соревнованиях с флагом и гимном.