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Европейский гимнастический союз вернул россиянам национальную символику
Европейский гимнастический союз вернул российским спортсменам национальную символику
Российские гимнасты вновь смогут выступать на европейских соревнованиях под своим флагом и с национальным гимном после официального решения профильной организации.
Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) утвердила участие отечественных спортсменов в турнирах с использованием национальной символики, передает ТАСС. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Федерации гимнастики России.
Ранее пресс-секретарь Федерации гимнастики Германии Торстен Хартманн заявлял, что 11 национальных федераций обращались в European Gymnastics. Они просили запретить использование российского флага и гимна на европейских соревнованиях.
Несмотря на это, 24 мая исполнительный комитет European Gymnastics принял решение о снятии санкций с российских и белорусских атлетов. За шесть дней до этого аналогичный шаг предпринял исполком Международной федерации гимнастики, допустив россиян к своим турнирам с флагом и гимном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр спорта Михаил Дегтярев поприветствовал снятие ограничений с отечественных атлетов Европейским гимнастическим союзом.
Месяцем позже сборная России отказалась от участия в румынском этапе Кубка вызова из-за местного запрета национальной символики.
В середине июля Международная федерация гимнастики одобрила отмену рекомендаций по ограничению участия россиян в соревнованиях.