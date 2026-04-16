Российские дроны получили универсальные боеприпасы для уничтожения любых целей
Ростех разработал линейку унифицированных боевых частей для разных типов дронов
Отечественные инженеры наладили серийный выпуск унифицированных зарядов для беспилотников, которые за счет многофакторного поражающего воздействия могут уничтожить практически любую мишень на передовой.
Госкорпорация создала арсенал снарядов для применения в составе FPV-дронов и барражирующих боеприпасов, передает Telegram-канал Ростеха. Новые изделия предназначены для ликвидации командных пунктов, артиллерии и систем противовоздушной обороны.
В ассортимент вошли осколочно-фугасные заряды для уничтожения легкобронированной техники. Также инженеры подготовили зажигательные боевые части, способные точечно вызывать пожары на позициях противника.
«Сегодня предприятия Госкорпорации Ростех выпускают линейку унифицированных серийных боевых частей высокого качества для дронов», – заявили представители организации.
В пресс-службе добавили, что многофакторные боевые нагрузки одновременно воздействуют на объект кумулятивной струей, взрывом и осколками. Подобное сочетание позволяет операторам поражать практически любую мишень, легко меняя цель в зависимости от текущей обстановки на поле боя.
