Захарова заявила о необходимости фундаментальной развязки украинского конфликта
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что для урегулирования ситуации на Украине требуется фундаментальная развязка, гарантирующая долгосрочный мир.
О необходимости фундаментального решения конфликта на Украине заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
Она отметила: «Мы говорили о первопричинах конфликта не для затягивания его, а как раз для того, чтобы эта развязка была фундаментальной, чтобы она была долгосрочной и гарантировала бы мир».
Захарова указала, что такой подход был озвучен президентом России Владимиром Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и руководством страны в целом. По ее словам, Россия продолжает ориентироваться на этот путь.
Дипломат также напомнила, что российская сторона всегда стремилась к мирному урегулированию, в том числе через минские договоренности и работу над различными формулами и сценариями разрешения ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова заявила, что Зеленский после переговоров с Дональдом Трампом связался с лидерами Евросоюза. Захарова подчеркнула, что Зеленский фактически был вынужден отчитываться перед евроспонсорами о результатах встречи.