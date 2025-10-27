После атак ВСУ в Брянской и Белгородской областях возбуждены дела о теракте

Россия встраивает Ирак в свою долгосрочную стратегию на Ближнем Востоке. Пока Сирия уходит в режим неопределенности, Ирак становится рабочей площадкой, где можно вести диалог, строить инфраструктуру, качать нефть, продавать технологии, а главное – сохранять влияние.0 комментариев
Уголовные дела о терактах возбуждены после атак дронов на автобус в Брянской области и поселок Маслова Пристань в Белгородской области, в результате которых погибли и пострадали мирные жители, сообщает Следственный комитет России.
Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье о теракте по факту атак ВСУ на территории Брянской и Белгородской областей, сообщается в Telegram-канале СК.
В пресс-службе ведомства уточнили, что жертвами нападений стали мирные жители, есть погибшие и раненые.
По информации следствия, в Погарском районе Брянской области украинские боевики атаковали движущийся автобус с помощью дронов-камикадзе. В результате водитель погиб на месте, пятеро пассажиров получили различные ранения.
В Белгородской области под удар попал поселок Маслова Пристань Шебекинского округа. В результате атаки здесь пострадали десять мирных жителей, среди которых были двое несовершеннолетних.
Сейчас следователи и криминалисты СК фиксируют обстоятельства произошедшего, работают на местах событий, допрашивают очевидцев и организуют необходимые экспертизы. В официальном сообщении ведомства говорится: «Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждены уголовные дела о террористических актах (ст. 205 УК РФ) по фактам атак вооруженных формирований Украины на гражданские объекты в Белгородской и Брянской областях».
ВСУ нанесли удар по плотине в Белгородской области, после чего были затоплены частные участки.
Минобороны заявило, что в Брянской области было уничтожено 47 дронов.