После атак ВСУ в Брянской и Белгородской областях возбуждены дела о теракте

СК возбудил дела о теракте по фактам атак ВСУ в Брянской и Белгородской областях

Tекст: Вера Басилая

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье о теракте по факту атак ВСУ на территории Брянской и Белгородской областей, сообщается в Telegram-канале СК.

В пресс-службе ведомства уточнили, что жертвами нападений стали мирные жители, есть погибшие и раненые.

По информации следствия, в Погарском районе Брянской области украинские боевики атаковали движущийся автобус с помощью дронов-камикадзе. В результате водитель погиб на месте, пятеро пассажиров получили различные ранения.

В Белгородской области под удар попал поселок Маслова Пристань Шебекинского округа. В результате атаки здесь пострадали десять мирных жителей, среди которых были двое несовершеннолетних.

Сейчас следователи и криминалисты СК фиксируют обстоятельства произошедшего, работают на местах событий, допрашивают очевидцев и организуют необходимые экспертизы. В официальном сообщении ведомства говорится: «Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждены уголовные дела о террористических актах (ст. 205 УК РФ) по фактам атак вооруженных формирований Украины на гражданские объекты в Белгородской и Брянской областях».

ВСУ нанесли удар по плотине в Белгородской области, после чего были затоплены частные участки.

Минобороны заявило, что в Брянской области было уничтожено 47 дронов.