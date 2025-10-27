Россия встраивает Ирак в свою долгосрочную стратегию на Ближнем Востоке. Пока Сирия уходит в режим неопределённости, Ирак становится рабочей площадкой, где можно вести диалог, строить инфраструктуру, качать нефть, продавать технологии и, главное, сохранять влияние.0 комментариев
Силы ПВО сбили 193 украинских БПЛА над Россией за ночь
В ночь на 27 октября силы ПВО отразили массированную атаку, сбив 193 украинских беспилотника, из которых 40 были уничтожены в Московском регионе, сообщили в Минобороны России.
Силы противовоздушной обороны России за ночь перехватили и уничтожили 193 украинских беспилотника над различными регионами страны, передает ТАСС. По данным Минобороны России, наиболее интенсивная атака пришлась на Московский регион, где сбито 40 дронов, из них 34 направлялись непосредственно на Москву.
Представители военного ведомства уточнили: «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 193 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа». По количеству сбитых дронов за минувшую ночь лидируют также Брянская область – 47, Калужская область – 42, и Тульская область – 32.
Кроме того, цели ПВО подверглись и другие регионы: в Курской области уничтожено 10 дронов, в Орловской – 7, в Ростовской и Воронежской – по 4, в Оренбургской и Тамбовской – по 2, а также по одному аппарату перехвачено в Белгородской, Липецкой и Самарской областях.
