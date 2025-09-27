Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
ПВО отразила атаки беспилотников в Брянской, Волгоградской и Ростовской областях
В ночь на субботу системы ПВО отразили атаки беспилотников на Брянскую, Волгоградскую и Ростовскую области, сообщили местные власти.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram, что ВСУ атаковали город Стародуб с помощью дронов. В результате атаки повреждена кровля многоквартирного дома, второй беспилотник упал рядом с жилым зданием. Для безопасности жильцы временно эвакуированы, никто не пострадал.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, слова которого приводятся в Telegram-канале администрации региона, сообщил: «Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области». В Красноармейском районе Волгограда в результате падения обломков повреждены «два нестационарных торговых объекта», пострадавших нет.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram, что «массированная воздушная атака врага ночью была отражена по северу Ростовской области». Беспилотники были уничтожены и подавлены над Тарасовским, Миллеровским, Милютинским, Кашарским, Каменским и Красносулинским районами.
В результате падения обломков БПЛА в Кашарском районе загорелась трава, которую удалось быстро потушить. Кроме того, в Тарасовском районе оперативные службы ликвидировали возгорание на оборудовании газораспределительной станции, газоснабжение не нарушено, никто не пострадал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Волгограда и Астрахани. В Пензенской области действовал план «Ковер».