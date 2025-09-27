  • Новость часаПлан «Ковер» отменили в Пензенской области
    Вашингтон подталкивает Турцию к пересмотру контрактов с Москвой
    Трамп отказал Зеленскому в передаче ракет Tomahawk
    Лукашенко: Зеленский может потерять всю Украину
    Эксперт объяснил смысл предложения НАСА сбить летящий к Луне астероид ядерной бомбой
    Путин назвал укрепление суверенитета и безопасности России ключевой задачей
    Песков рассказал, когда ждать ответ Трампа на предложение Путина по ДСНВ
    Сийярто заявил, что Зеленский сошел с ума
    ЦБ продлил ограничения на переводы валюты за рубеж
    Российский корабль «Янтарь» напугал НАТО
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    12 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    13 комментариев
    27 сентября 2025, 05:06 • Новости дня

    План «Ковер» отменили в Пензенской области

    Губернатор Мельниченко сообщил об отмене плана «Ковер» в Пензенской области

    План «Ковер» отменили в Пензенской области
    @ Официальный Telegram-канал губернатора Пензенской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Пензенской области завершено действие плана «Ковер», сообщил губернатор Олег Мельниченко.

    «На территории районов Пензенской области отменен план «Ковер», – сообщил Мельниченко в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пензенской области ввели план «Ковер» над рядом районов. До этого губернатор сообщал о введении режима «Беспилотная опасность» на территории Пензенской области.

    26 сентября 2025, 10:08 • Новости дня
    Каллас: Европа не может в одиночку нести бремя войны на Украине

    Каллас заявила о неспособности ЕС единолично поддерживать Украину

    Каллас: Европа не может в одиночку нести бремя войны на Украине
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Евросоюз не может нести единоличную ответственность за поддержку Украины, сообщает Politico.

    Европа не может единолично нести ответственность за помощь Украине в противостоянии с Россией, подчеркнула главный дипломат Евросоюза Кая Каллас в интервью на полях Генассамблеи ООН, передает Politico.

    Она напомнила, что именно Дональд Трамп обещал «остановить убийства», поэтому «ответственность за это не может лежать на ЕС».

    Каллас указала, что заявления Трампа о готовности Украины победить при поддержке Евросоюза и НАТО вызывают вопросы относительно роли Вашингтона. По ее словам, альянс не может существовать без участия США.

    «Америка – главный союзник в НАТО, а значит, когда речь идет о действиях альянса, это касается и США», отметила она.

    Также Каллас подчеркнула, что ЕС уже сократил импорт нефти и газа из России на 80%, и если бы остальные союзники последовали их примеру, конфликт мог бы завершиться быстрее. Она добавила, что Вашингтон может повлиять на страны, сохраняющие энергозависимость от России, такие как Венгрия и Словакия.

    Обсуждая санкции, Каллас заявила, что Москва не ведет переговоры с Западом «добросовестно», несмотря на попытки США сохранить коммуникацию. Она выразила обеспокоенность тем, что мирные инициативы Запада лишь используются Россией для эскалации, отметив: «Эти добрые жесты злоупотребляются Путиным».

    В свете напряженности, вызванной инцидентами с российскими дронами и самолетами у границ ЕС, Каллас подчеркнула необходимость сдержанной, но решительной реакции альянса. Она также призвала страны G7 рассмотреть использование замороженных российских активов для восстановления Украины, подчеркнув, что платить за ущерб должна Россия, а не европейские налогоплательщики.

    Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше». Трамп ранее призвал европейских союзников взять на себя основную ответственность за поддержку Киева, не предложив новых шагов со стороны США.

    Financial Times писала, что европейские страны опасаются, что Трамп может обвинить Европу в военных неудачах Киева.

    Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц отметил, что Европа не может одновременно покупать нефть у России и просить о поддержке Украины.

    Комментарии (21)
    26 сентября 2025, 18:39 • Новости дня
    Лукашенко: Зеленский может потерять всю Украину

    Лукашенко: Трамп услышал хорошие предложения по Украине

    Лукашенко: Зеленский может потерять всю Украину
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Владимира Зеленского сохранять спокойствие и не допускать эскалации, иначе, по мнению белорусского лидера, киевские власти рискуют потерять всю Украину.

    Лукашенко, отвечая журналисту Павлу Зарубину, прокомментировал заявление Зеленского о возможных ударах по Кремлю. «Говорить, заявлять можно все. А если Кремль ударит по Банковой. Что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу надо успокоиться», – заявил Лукашенко, передает ТАСС.

    Он также сообщил о наличии «хорошего предложения по Украине», которое, по его словам, обсуждалось на Аляске и было передано Дональду Трампу для дальнейшего рассмотрения в Вашингтоне. Белорусский лидер подчеркнул, что это предложение может положить конец конфликту, и назвал его «очень хорошим».

    Лукашенко отметил, что если Киев не согласится на мирные инициативы, ситуация для украинских властей может стать еще хуже, чем в начале спецоперации на Украине. Он напомнил, что в 2022 году, по его мнению, у Киева был шанс сохранить восток страны, кроме Крыма, если бы власти тогда пошли на уступки. Теперь, считает Лукашенко, если украинская сторона не изменит свою позицию, она может потерять контроль уже над всей страной.

    Ранее Лукашенко после переговоров с президентом России Владимиром Путиным выразил намерение провести переговоры с Зеленским.

    Напомним, переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко завершились, они длились более пяти часов.

    Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский был ему как сын, но в итоге «поступил как гнида».

    Комментарии (6)
    26 сентября 2025, 19:22 • Видео
    Евросоюз напрашивается на третью мировую

    Истерика, которую устроила Эстония из-за российских истребителей, которые якобы нарушили ее воздушное пространство, дошла до руководства НАТО. Руководство НАТО продемонстрировало удовлетворительную реакцию. А вот руководство Евросоюза бредит и пытается развязать третью мировую войну.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 21:56 • Новости дня
    Сийярто заявил, что Зеленский сошел с ума

    Сийярто: Зеленский сошел с ума от антивенгерских заявлений

    Сийярто заявил, что Зеленский сошел с ума
    @ Mohammad Abu Ghosh/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ответ на обвинения Украины в нарушении венгерскими БПЛА границы назвал Владимира Зеленского сумасшедшим из-за антивенгерских взглядов.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал заявление Киева о якобы нарушении венгерскими беспилотниками воздушного пространства Украины, передает ТАСС.

    «Господин президент Владимир Зеленский начинает сходить с ума от хунгарофобии. Уже видит кошмары», – написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещена в РФ, принадлежит Meta, признана экстремистской в России).

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому о случаях проникновения беспилотных летательных аппаратов, предположительно венгерского происхождения, в воздушное пространство Украины.

    Минобороны Венгрии заявили, что слова Владимира Зеленского о присутствии венгерского военного беспилотника на территории Украины не соответствуют действительности.

    Комментарии (8)
    26 сентября 2025, 16:23 • Новости дня
    МИД России не исключил просьбы Зеленского вернуть призывников из Европы

    Захарова заявила о возможных просьбах Киева к Западу о возвращении призывников

    МИД России не исключил просьбы Зеленского вернуть призывников из Европы
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские дипломаты считают, что Киев может просить Запад содействовать возвращению мужчин призывного возраста, уехавших из страны.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что перспектива дефицита «пушечного мяса» для ВСУ вызывает серьезную обеспокоенность на Банковой, передает ТАСС.

    «Нельзя исключать, что Владимир Зеленский при каждом удобном случае негласно просит западных кураторов помочь Киеву вернуть в страну осевших в Европе и за океаном потенциальных рекрутов», – отметила Захарова. По ее словам, обсуждения этого вопроса уже проходили в ряде стран Евросоюза, однако решений по возвращению украинцев пока принято не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине призвали всех взрослых готовиться к мобилизации. Экс-помощник президента Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский намерен продолжать военные действия до последнего украинца.

    Междутем, около 1,5 млн украинцев не получили повестки из-за отсутствия средств на конверты. А кадры силовой мобилизации на Украине показали, что многие жители воспринимают призыв в армию как смертный приговор, а не патриотический долг.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 22:27 • Новости дня
    Посольство в Лондоне предупредило об ответных мерах в случае хищения активов России

    Посольство в Лондоне заявило о праве России на ответ в случае хищения активов

    Посольство в Лондоне предупредило об ответных мерах в случае хищения активов России
    @ Roger Templeman (CC BY-SA 2.0)

    Tекст: Вера Басилая

    Россия сохраняет право на принятие ответных мер в ответ на нелегитимные планы европейских стран по экспроприации российских активов, заявили в посольстве России в Лондоне.

    Россия сохраняет за собой право на принятие ответных мер в случае реализации европейскими странами нелегитимных планов по экспроприации российских активов, передает ТАСС. Об этом говорится в заявлении посольства России в Лондоне.

    Посольство также заявило, что Запад не сможет «подвести псевдоюридическую основу» под попытки манипуляций с российскими активами. Дипломаты подчеркнули: любые операции с российскими активами без согласия их собственника невозможны с точки зрения международного права.

    В заявлении посольства особо отмечается, что предложения использовать российские активы для военных нужд Украины, по мнению диппредставительства, лишь способствуют продолжению кровопролития. Такой подход в посольстве назвали прямым свидетельством соучастия в преступлениях, совершаемых руками украинских боевиков.

    СМИ писали, что Евросоюз планирует завершить разработку механизма кредитования Киева за счет замороженных российских активов к концу 2025 года.

    Еврокомиссия предложила выделить Украине кредит на 140 млрд евро за счет этих активов.

    Глава бельгийского правительства Барт де Вевер осудил идею использовать замороженные российские резервы как гарантию кредита для Украины.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия примет жесткие ответные меры.

    Комментарии (6)
    26 сентября 2025, 12:51 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Юнаковку
    Российские войска освободили сумскую Юнаковку
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления продвинулись вглубь обороны противника в Сумской области и освободили Юнаковку в Сумской области.

    Группировка нанесла поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении было нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили до 1250 военнослужащих, три танка, четыре бронемашины и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 29 складов с боеприпасами и материальными средствами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. За неделю они овладели 2519 зданиями в населенном пункте Кировск Донецкой народной республики (ДНР).

    Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял более 1605 военнослужащих, десять бронемашин и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 59 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 39 складов с боеприпасами и матсредствами.

    За неделю подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Березовое и Калиновское в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны, морской пехоты и нацгвардии.

    При этом потери противника составили свыше 2135 военнослужащих, два танка, 17 бронемашин и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ и два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки в результате решительных действий освободили населенный пункт Переездное в ДНР.

    За минувшую неделю в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища зачищено от неонацистов 25,5 кв. км территории. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    За последнюю неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1540 военнослужащих, три танка, 23 бронемашины, 26 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 36 складов боеприпасов и горючего, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжали активное наступление на территории ДНР и Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых, двух егерских, аэромобильной, штурмовой, воздушно-десантной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял до 3675 военнослужащих, три танка, 14 бронемашин и 12 артиллерийских орудий, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне Минобороны опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО.

    На этой неделе российские войска освободили Переездное в ДНР, а также освободили Калиновское в Днепропетровской области.

    Комментарии (6)
    26 сентября 2025, 13:05 • Новости дня
    Премьер Бельгии раскритиковал идею кредита Украине за счет активов России

    Премьер Бельгии отверг предложение канцлера ФРГ по российским активам

    Премьер Бельгии раскритиковал идею кредита Украине за счет активов России
    @ Jonas Roosens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава бельгийского правительства Барт де Вевер публично осудил идею использовать замороженные российские резервы как гарантию кредита для Украины, подчеркнув риски для ЕС.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер категорически отверг предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о выдаче Украине кредита под залог замороженных российских активов, передает РИА «Новости».

    «Взять деньги и оставить риски на нас. Этого не будет, позвольте мне совершенно ясно это обозначить. Это никогда не произойдет», – заявил де Вевер на полях Генассамблеи ООН, его цитирует агентство Belga.

    Премьер объяснил, что изъятие активов Центробанка третьего государства создает опасный прецедент, грозящий не только Бельгии, но и всему Европейскому союзу. Он отметил, что подобные действия могут вынудить другие страны вывести свои резервы из еврозоны, если сочтут их небезопасными.

    Де Вевер также выразил раздражение по поводу того, что европейские лидеры зачастую публично обсуждают подобные инициативы без учета всех последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах обсудить идею кредита для Украины на сумму почти 140 млрд евро за счет российских активов.

    Мерц выразил мнение, что конфликт на Украине может продолжаться еще длительное время.

    Он также предложил «вынудить» Россию остановить конфликт на Украине.

    Комментарии (2)
    26 сентября 2025, 17:10 • Новости дня
    Киев обвинил Венгрию в нарушении воздушного пространства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому о случаях проникновения беспилотных летательных аппаратов, предположительно венгерского происхождения, в воздушное пространство Украины.

    По словам Сырского, украинские военные зафиксировали работу разведывательных дронов вблизи границы с Венгрией, передает ТАСС.

    Он отметил, что целью беспилотников «могла быть разведка объектов промышленного значения в приграничных районах Украины». Зеленский поручил проверить все имеющиеся данные и докладывать о каждом подобном инциденте.

    В мае ПВО Венгрии сбила украинский беспилотник-шпион в районе границы.

    Кроме того, власти Венгрии приняли решение о высылке двух сотрудников украинского посольства, обвиненных в шпионаже под видом дипломатов.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в шпионаже против Венгрии ради ЕС.

    Комментарии (2)
    26 сентября 2025, 08:33 • Новости дня
    ФСБ выявила в ЛНР украинскую секту
    ФСБ выявила в ЛНР украинскую секту
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Луганской народной республике пресечена деятельность секты, которая управлялась из украинской столицы, ее участники переводили часть доходов своей организации, сообщили в ФСБ.

    В городе Кировске в ЛНР действовало незарегистрированное объединение «Церковь Христа», члены которого собирали и переводили денежные средства в пользу организации «Всеукраинский духовный центр Возрождение», сообщили в ФСБ, передает РИА «Новости».

    Организация «Всеукраинский духовный центр Возрождение» признана в России нежелательной. Общая сумма переводов составила более 2 млн рублей, а сами участники организации направляли 10% своих доходов киевскому центру.

    Ранее в Новосибирске суд признал основателя организации «Община Виссариона» Сергея Торопа виновным в создании секты и приговорил к 12 годам лишения свободы.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 21:32 • Новости дня
    Трамп отказал Зеленскому в передаче ракет Tomahawk

    Трамп отказался одобрить передачу Украине ракет Tomahawk

    Трамп отказал Зеленскому в передаче ракет Tomahawk
    @ U.S. Navy/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп отказался одобрить передачу Украине крылатых ракет Tomahawk от имени стран НАТО, сообщили СМИ.

    Как пишет портал Axios, Tomahawk была единственной позицией в заявке Киева, по которой Трамп выразил несогласие, поддержав остальные пункты, передает РИА «Новости».

    Ракеты Tomahawk разрабатываются компанией RTX и способны поражать цели на расстоянии до 1,6 тыс. км. По данным Axios, эта дальность позволяет наносить удары глубоко на территории России, включая Москву.

    Ранее Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом обратился с просьбой о предоставлении крылатых ракет Tomahawk.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп провел переговоры с Зеленским. Трамп заявил о возможности «возвращения» Украиной «всей изначальной территории».

    Комментарии (10)
    26 сентября 2025, 19:02 • Новости дня
    Рожин: Освобождение Юнаковки открывает ВС России дорогу на Сумы

    Военный эксперт Рожин: Утрата ВСУ Юнаковки благотворно повлияет на безопасность российского приграничья

    Рожин: Освобождение Юнаковки открывает ВС России дорогу на Сумы
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Освобождение Юнаковки важно как минимум по двум причинам. Во-первых, с потерей поселка возможности ВСУ по атакам на российское приграничье значительно снизятся, а во-вторых, контроль над населенным пунктом позволит ВС России развить наступление на Сумы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее российская армия освободило Юнаковку в Сумской области.

    «Освобождение Юнаковки знаменует собой важную веху в контексте российского наступления. Этот поселок имеет колоссальное логистическое значение. Именно через него проходили основные каналы снабжения ВСУ в рамках вторжения противника в Курскую область», – рассказывает военный эксперт Борис Рожин.

    «Трасса «Юнаковка-Суджа» помогала противоборствующей стороне поддерживать боеспособность в период оккупации наших приграничных территорий. Поэтому украинская армия так долго цеплялась за населенный пункт: сюда активно перебрасывали резервы, а бои за поселок проходили крайне ожесточенно», – поясняет он.

    «Соответственно, можно с уверенностью сказать, что противник потерял под Юнаковкой большое количество личного состава. Сейчас же взятие под контроль этого населенного пункта вносит большой вклад в обеспечение безопасности российского приграничья и значительно снижает вероятность повторных попыток со стороны Украины прорваться в ту же Курскую область», – акцентирует собеседник.

    «Также контроль Юнаковки позволяет нам в дальнейшем активизировать продвижение по направлению к Сумам. В настоящий момент ВСУ продолжают стоять к западу от поселка – в Кондратьевке и Алексеевке. Противник предпринимает усилить сковать наши действия. На этом фоне, в первую очередь, России необходимо сконцентрироваться на целостности флангов», – добавляет эксперт.

    «Думаю, мы будем постепенно расширять имеющуюся зону контроля – к югу от Горналя и в районе Алексеевки. Затем войска двинутся к востоку и к западу от Юнаковки. Таким образом мы сможем гарантировать, что в будущем у противника не будет возможности сформировать здесь в ходе попыток наступления опасные «выступы», которые в теории осложнили бы наше продвижение», – заключил Рожин.

    Ранее российские военные освободили поселок Юнаковка в Сумской области. Как сообщает Минобороны, бойцы группировки «Север» продвигались вглубь данного направления в течение недели. За это время военным удалось нанести поражение «живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны».

    Военный корреспондент Александр Коц, комментируя в своем Telegram-канале взятие Юнаковки заявил, что населенный пункт являлся главным перевалочным пунктом ВСУ в рамках наступления на Курскую область. «Выбив из него противника, мы нарушили всю его логистику в приграничье и лишили его физической возможности повторить эту авантюру», – уточнил он.

    При этом Юнаковка обладает большим значением и в рамках дальнейшего продвижения ВС РФ. «Более того, этот населенник – идеальный плацдарм для наступления на Сумы. Российское командование наверняка рассматривает и такой вариант. Чем дольше украинцы тянут с переговорами, тем слабее становится их переговорная позиция», – уточнил Коц.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 14:17 • Новости дня
    Песков заявил об «отчаянных угрозах» Зеленского в адрес России
    Песков заявил об «отчаянных угрозах» Зеленского в адрес России
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский продолжает делать громкие заявления и сыпать угрозами, стараясь убедить европейских спонсоров в своей успешности на военном поприще, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Так Песков прокомментировал высказывания Зеленского о необходимости российским чиновникам знать местонахождение бомбоубежищ, передает ТАСС.

    «Зеленский, очевидно, продолжает прикладывать отчаянные усилия для того, чтобы своих кормильцев предполагаемых, а этими кормильцами теперь должны стать европейцы, убедить в том, что он хороший вояка и удачливый вояка. Поэтому он сыплет угрозами направо-налево, что звучит достаточно безответственно», – отметил представитель Кремля.

    Песков также добавил, что подобная риторика украинского лидера выглядит безответственно.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил Зеленскому, который в интервью американскому порталу Axios призвал российских чиновников убедиться, что они «знают местонахождение своих укрытий», о наличии у России оружия, от которого не спасет «никакое бомбоубежище».

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 14:30 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС хочет согласовать кредит Киеву за счет активов России до конца года
    Bloomberg: ЕС хочет согласовать кредит Киеву за счет активов России до конца года
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз планирует завершить разработку механизма кредитования Киева за счет замороженных российских активов к концу 2025 года, пишет Bloomberg.

    По информации Bloomberg, ожидается, что уже в 2026 году ЕС сможет начать перечислять Киеву первый транш средств по этой схеме, передает ТАСС.

    Ранее европейское издание Politico сообщало, что Еврокомиссия предложила предоставить Украине «репарационный кредит» за счет российских активов на сумму 140 млрд евро.

    Напомним, власти Германии выразили готовность поддержать план Еврокомиссии по направлению миллиардов евро замороженных российских активов на помощь Украине и предложили новые юридические механизмы.

    Премьер Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею кредита Украине за счет активов России.

    Комментарии (5)
    26 сентября 2025, 06:57 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о сжигании ВСУ тел погибших в Кировске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска уничтожали тела погибших солдат в подвалах домов Кировска, чтобы скрыть реальные потери на краснолиманском направлении, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, украинские военные выделяли подвалы домов в Кировске для сжигания тел своих погибших солдат, передает ТАСС. Кимаковский добавил, что тела сбрасывали в подвалы заброшенных жилых зданий и поджигали, после чего командование отражало их как без вести пропавших.

    Кимаковский также заявил, что командиры ВСУ скрывали почти полную потерю Кировска и окрестностей. В официальных докладах командованию украинские военные утверждали о продолжающихся боях, хотя эти территории уже окончательно утрачены, отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за больших потерь ВСУ пришлось организовать крематорий на костесжигательном заводе в Константиновке ДНР. Российские военные в Волчанске обнаружили, что солдаты ВСУ для обезличивания погибших сослуживцев срывают шевроны, забирают документы и поджигают тела, создавая так называемые «братские могилы». Киев развернул мобильный крематорий в лесу в районе села Миньковка северо-западнее Артемовска.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 14:38 • Новости дня
    Рекордное число долгов за ЖКХ зафиксировано на Украине

    Количество дел по долгам за ЖКХ на Украине превысило 788 тысяч

    Tекст: Евгения Караваева

    На Украине открыли более 788 тыс. исполнительных производств по долгам за коммунальные услуги на начало сентября, что стало максимальным показателем за два года.

    Долг на сентябрь на 13% больше, чем в июле, когда было зарегистрировано 701 тыс. долгов, а по сравнению с 2022 годом число дел выросло в 1,5 раза, передает ТАСС со ссылкой на сервис «Опендатабот».

    Согласно данным Единого реестра должников, украинцы чаще всего не платят за теплоснабжение – 330 тыс. дел, а также за водоснабжение – 162 тыс. дел. Много исполнительных производств открыто по долгам за энергоснабжение и газ – 87 тыс. и 75 тыс. соответственно.

    Наибольшее число должников зафиксировано в Днепропетровской области – более 150 тыс., на втором месте Харьковская область – 128 тыс. Чаще всего не оплачивают коммунальные услуги люди возрастом от 46 до 60 лет, среди них доля женщин-должников достигает 56%.

    В конце августа украинская Госслужба статистики впервые за два года опубликовала данные по задолженности населения за коммуналку – общая сумма долгов превышает 2,5 млрд долларов.

    Ранее в ЕК заявили, что Киев лишился половины нужных для зимы энергомощностей. А дефицит бюджета Украины в 2026 году составит 16 млрд евро, заявил министр финансов страны Сергей Марченко.


    Комментарии (0)
