При атаке ВСУ на Маслову Пристань в Белгородской области ранены десять человек

В результате удара по поселку Маслова Пристань пострадали десять человек, в том числе двое несовершеннолетних, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
ВСУ нанесли удар по поселку Маслова Пристань в Белгородской области, в результате которого пострадали десять мирных жителей, среди которых двое несовершеннолетних, сообщил Гладков в Telegram-канале.
«В городскую больницу №2 Белгорода доставляются пять женщин и мужчина с баротравмами, различными осколочными ранениями головы и ноги», – заявил Гладков.
Сранениями руки был отправлен в детскую областную клиническую больницу 12-летний мальчик. Мужчина с тяжелыми ранениями головы и руки находится в областной клинической больнице, еще двое пострадавших проходят обследование в Шебекинской ЦРБ. У 14-летнего мальчика диагностированы множественные осколочные ранения туловища, рук, ног и проникающее ранение живота, а у мужчины – ранения ноги.
В результате удара были значительно повреждены два частных дома и надворная постройка, пострадали остекление и фасад социального объекта.
Ранее в результате удара по жилому дому в Ясиноватой погиб ребенок, еще один человек получил тяжелые ранения.
Минобороны сообщило, что 17 беспилотников были сбиты над Белгородской областью.
В результате удара Вооруженных сил Украины в субботу была повреждена плотина Белгородского водохранилища.