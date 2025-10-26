При атаке ВСУ на Маслову Пристань в Белгородской области ранены десять человек

Гладков: При обстреле ВСУ Масловой Пристани ранены десять жителей

Tекст: Вера Басилая

ВСУ нанесли удар по поселку Маслова Пристань в Белгородской области, в результате которого пострадали десять мирных жителей, среди которых двое несовершеннолетних, сообщил Гладков в Telegram-канале.

«В городскую больницу №2 Белгорода доставляются пять женщин и мужчина с баротравмами, различными осколочными ранениями головы и ноги», – заявил Гладков.

Сранениями руки был отправлен в детскую областную клиническую больницу 12-летний мальчик. Мужчина с тяжелыми ранениями головы и руки находится в областной клинической больнице, еще двое пострадавших проходят обследование в Шебекинской ЦРБ. У 14-летнего мальчика диагностированы множественные осколочные ранения туловища, рук, ног и проникающее ранение живота, а у мужчины – ранения ноги.

В результате удара были значительно повреждены два частных дома и надворная постройка, пострадали остекление и фасад социального объекта.

Ранее в результате удара по жилому дому в Ясиноватой погиб ребенок, еще один человек получил тяжелые ранения.

Минобороны сообщило, что 17 беспилотников были сбиты над Белгородской областью.

В результате удара Вооруженных сил Украины в субботу была повреждена плотина Белгородского водохранилища.